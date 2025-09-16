Caos en pleno centro de París: más de 3000 personas fueron a la inauguración de un restaurante y tuvo que intervenir la policía

Una cadena de comida rápida asiática iba a inaugurar un local en pleno centro de París el fin de semana, pero se desató un caos por la masividad de la convocatoria. El influencer Fares Salvatore, que tiene más de cuatro millones de seguidores, participó del evento, pero hubo que suspenderlo por los disturbios, robos y agresión entre los más de 3.000 asistentes.

En Châtelet-Les Halles, la Plaza du Châtelet con su icónica fuente se convirtió en el escenario de una estampida de personas que rompió las vallas que se habían instalado como contención en la cercanía a la flamante sucursal de Krousty Sabaïdi.

Salvatore, un influencer francés de 27 años, había anunciado en su cuenta de Instagram que asistiría en persona. Como parte de una campaña de marketing, iba a entregar 1.000 porciones de pollo frito gratis a quienes acudan al lugar.

La policía inició un operativo con gases lacrimógenos en pleno centro de París. (Foto: Captura)

La fecha elegida coincidió con la reciente vuelta a clases en Francia, que comienza cada año el primer lunes de septiembre. El regreso a las aulas, conocido como La Rentrée, había sido dos semanas antes, el 1° de septiembre.

Desde temprano hubo personas haciendo una interminable fila, y había el triple de gente que la cantidad de platos disponibles. A pesar de ese desbordamiento y el riesgo logístico que implicaba, el local abrió sus puertas y empezó a distribuir la comida, pero enseguida surgieron incidentes y discusiones.

La situación se tornó incontrolable cuando se desataron algunos robos de carteristas que aprovecharon la circunstancias de caos. La policía inició un operativo antidisturbios y le pidieron a los transeúntes que desconcentraran la zona.

Aunque algunos hicieron caso a las autoridades, otros permanecieron en el lugar, y tras un enfrentamiento los agentes lanzaron gases lacrimógenos. Muchos filmaron su huida de la zona y esos videos se hicieron virales.

Quién es el influencer francés Fares Salvatore

Fares Salvatore saltó a la fama en plena pandemia de coronavirus, por el contenido que compartía en su cuenta de Snapchat, @fa_salvatore, donde acumula más de 3.3 millones de seguidores.

El influencer francés Fares Salvatore, creador del reality «The Influence Games». (Foto: Instagram @fares_salvatore69)

Tiene 27 años y su popularidad estalló cuando creó The Influence Games, un reality show donde 10 influencers compiten en desafíos físicos por equipos.

El grupo que hace más puntos se consagra como ganador, y las emisiones se comparten en Snapchat. A veces transmiten también en exclusiva en lives de TikTok, y los videos suelen viralizarse en Instagram. En total, entre sus tres redes sociales, Salvatore supera los 4 millones de followers.

Fares Salvatore tiene más de 3 millones de seguidores tan solo en Snapchat. (Foto: Instagram @fares_salvatore69)

La Jefatura de Policía de París confirmó la presencia de una «multitud compacta compuesta por un público bastante joven, congregada a las puertas de un restaurante tras el anuncio de la llegada de una influencer al establecimiento».

Las autoridades compartieron imágenes de los disturbios en una publicación en X, y escribieron: «La reunión de seguidores de #Faressalvatore para su concepto de #Influencegame se convirtió en un caos. Hubo enfrentamientos entre jóvenes, y estuvo muy lejos de ser un ambiente relajado como se promocionaba. Simplemente patético».

El comunicado de Krousty Sabaidi tras los disturbios en París

La cadena Krousty Sabaidi lamentó lo que sucedió en el marco de la apertura de su nueva ubicación en el primer distrito de la capital francesa, y compartió un comunicado oficial.

«Queridos clientes, queridos amigos, hoy a las 16 horas debía celebrarse un evento festivo en nuestro nuevo restaurante Krousty Sabaïdi Châtelet de París, con la presencia del influencer Fares Salvatore y del grupo Influence Games, y aunque nos vimos extremadamente conmovidos por el entusiasmo del público, la afluencia superó con creces todas nuestras previsiones, provocando los movimientos en masa frente a nuestro establecimiento», indicaron.

El comunicado oficial de la cadena Krousty Sabaidi.

«Por motivos de seguridad y en estricto respeto de las directrices impuestas por la prefectura, tuvimos que cancelar el evento», reconocieron. Indicaron que la seguridad e integridad física es la prioridad absoluta, y agradecieron a los servicios de seguridad y a las fuerzas de policía por la gestión rápida y coordinada.

«Gracias a su accionar no hubo incidentes mayores y no se reportaron heridos», indicaron. «Para honrar nuestro compromiso, mantenemos la promesa de entregar las 1.000 porciones, y les informaremos más adelante cómo y dónde será», anticiparon.