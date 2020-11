Carlín Calvo fue trasladado a un centro de alta complejidad: quedará internado de manera permanente

Por su cuadro de salud, la familia decidió trasladar al actor a un lugar especializado donde es cuidado las 24 horas por personal médico.

Carlín Calvo permanece internado de manera permanente por decisión de su familia.

Carlín Calvo está internado en un centro de alta complejidad. La familia del actor tomó esta decisión ya que el actor de 67 años requiere atención médica de manera constante por su cuadro de salud. De esta manera, se garantizan que esté cuidado las 24 horas por profesionales idóneos.

“Fue trasladado a un centro de complejidad con gente que tiene ese tipo de enfermedades, donde es cuidado las 24 horas. Y como no reconoce a quién tiene a su alrededor, lo mejor es que tenga asistencia permanente”, afirmó Andrea Taboada, la panelista de Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

El actor estaba viviendo en un departamento de Belgrano, rodeado de personal de salud que se turnaban para cuidarlo. Además, siempre ha contado con el apoyo de la madre de sus hijos, Carina Galucci, y de sus amigos incondicionales, como Javier Faroni. Sin embargo, por sus necesidades actuales su familia decidió que lo mejor era trasladarlo a un centro médico.

Cabe recordar que la salud del actor se fue deteriorando tras sufrir dos ACV. El primero fue en 1999 y, luego de pasar varios días internado en el Instituto Argentino del Diágnóstico, viajó a Cuba para realizar una fuerte rehabilitación. A su regreso, volvió a la televisión con El Hacker.

Pero en 2010, a minutos de salir al escenario en Mar del Plata con la obra Taxi, tuvo otro ACV que le dejó fuertes secuelas de las que no se pudo recuperar en su totalidad. Desde ese momento, tiene problemas en el habla y en su movilidad, lo que le imposibilita realizar salidas a la calle por sus propios medios.

A finales de 2019, también tuvo algunos problemas de salud y estuvo internado en el Sanatorio de La Trinidad con pronóstico reservado por una infección generalizada que habría sido producida por la mala colocación de una sonda vesical. Luego de recibir el alta médica, regresó a la clínica por infección respiratoria.

Carlín y su hijo Facundo

Como habían circulado versiones sobre un supuesto cuadro de gravedad, su ex pareja lo desmintió : “Está mejorando día a día, y se va recuperando para poder cambiar el modo de alimentación, es decir, pasar de la sonda nasogástrica, que se tapa y no es lo más conveniente porque provoca infecciones, por un botón gástrico”.

“Siempre fui clara al hablar de la salud de Carlín: mis hijos no se están despidiendo, no hay nada más falso que eso. Me agota que, a pesar de querer responderles a todos y agradecer la preocupación por Carlos, digan semejante cosa”, señaló Carina. “Él está bien y se encuentra fuera de peligro, lo quiero aclarar porque no dejan de llamarme pensando que se está muriendo”, agregó.

Por su parte, Facundo, su hijo, publicó en las redes sociales un mensaje para desmentir que él se había despedido de su padre: “Hola a todos. Quería aclarar algo que se está diciendo en los medios y mucha gente me anda preguntando. Se dijo que yo ya me despedí de mi papá, que puede irse tranquilo, dando a entender que está al borde de la muerte prácticamente. Lo cual es mentira”.

“No voy a decir que él está 10 puntos ni nada. Él viene peleándola hace rato, pero nunca estuvo en peligro su vida. Está en una sala común hace unos días ya, y sigue internado porque tienen que colocarle un botón gástrico. Pero nada riesgoso”, aseguró el joven.