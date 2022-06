Carlos Tevez tuvo su primera práctica y fue presentado como DT de Rosario Central

Tevez y su cuerpo técnico compartieron un almuerzo con el plantel, luego participaron de la primera práctica y por la tarde se realizó la presentación oficial en una conferencia de prensa.

Carlos Tevez tuvo una extensa primera jornada en Rosario Central, en el predio ubicado en la localidad santafesina de Arroyo Seco, donde firmó el contrato como director técnico por un año, fue presentado al plantel y luego brindó una conferencia de prensa.

El «Apache» y su cuerpo técnico, integrado por el ayudante de campo Carlos Retegui, el preparador físico Martín Traversi, y sus hermanos Miguel, Diego y Adrián Tevez, fueron recibidos por por el vicepresidente primero Ricardo Carloni y por el director deportivo Raúl Gordillo.

Luego de firmar el contrato y recorrer el predio, el cuerpo técnico permaneció en el lugar y fue presentado al platel profesional y compartieron un almuerzo. Luego Tevez y Retegui dirigieron la primera práctica.

Por la tarde, el ex delantero de Boca fue presentado en sociedad en una conferencia de prensa que se realizó en el Salón Centenario del estadio Gigante de Arroyito.

La presentación de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central

El flamante nuevo entrenador del «Canalla» fue presentado este martes por la tarde en una conferencia de prensa en la que dejó algunos conceptos de lo que pretende para su equipo.

«El primer desafío como técnico en Rosario Central lo tomo por su gente. Tuve muchas ofertas. Creo que podemos hacer mucho ruido y mucha historia. Estoy convencido de eso», contó el «Apache».

Sobre el equipo y el plantel, el ex futbolista aseguró que confía en sus «jugadores» y que por ahora no pidió ningún refuerzo. «Se dijo que pedí refuerzos y yo no pedí ninguno. Sin hacer una evaluación de lo que tenemos, no puedo definir a quién traer», sostuvo.

«La actitud no se negocia. El que quiere jugar en Central me lo tiene que demostrar. Y el que no, que hable con las autoridades y se vaya», señaló tajante el nuevo entrenador.

Carlos Tevez aseguró que el «Canalla» siempre fue un club que lo cautivó. «Yo pensaba en qué club me encantaría agarrar cuando fuera técnico. Central es uno de esos clubes en los que pensé. Cuando me llamaron, ellos quería escuchar la propuesta y ya no quise escuchar a ningún club más», afirmó.

«Tengo a un gran referente como entrenador, que fue Conte en Juventus. Voy a intentar que mi equipo tenga aunque sea un poco de ese. Por respeto a mis jugadores no voy a hablar de refuerzos. Tenemos un partido el próximo viernes», analizó el DT.