Carmen Barbieri, eliminada de MasterChef Celebrity

«Fue el remedio que me faltaba para superar el trance que pasé», contó La Leona. Cuando comenzó el certamen de cocina, estuvo internada en grave estado.

La 11° gala de MasterChef Celebrity sorprendió a los participantes con varias cajas misteriosas y la posibilidad de hacer un plato libre. Los dos menos logrados de la noche fueron el de Dani La Chepi y el de Carmen Barbieri. El jurado decidió que la capocómica abandone el certamen.

Al abandonar el estudio, Carmen Barbieri se mostró agradecida y destacó la importancia del certamen para su pronta recuperación tras estar haber sido internada en terapia intensiva con coronavirus. “Muchas gracias realmente, estar en este programa me hizo volver a ser yo, volver a accionar mas rápido, a caminar y hablar más rápido, tener ganas de salir de mi casa”.

“Fue el remedio que me faltaba para superar el trance que pasé. Yo tengo que decir gracias, me esperaron que volviera a la vida, después esperaron otro mes para que me recuperara, y me tuvieron paciencia con todos los platos que presenté. Estoy muy feliz de haber pasado por este programa”, describió.

“Me voy muy feliz, los voy a extrañar muchísimo a todos ustedes, a todos de verdad”, concluyó Carmen Barbieri que se despidió del estudio como simulando un saludo al público tras una caída de telón.