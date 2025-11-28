Caso Cecilia Strzyzowski: comenzó la tercera audiencia de cesura para definir las penas contra el Clan Sena

La tercera audiencia de cesura contra el clan Sena por el femicidio de Cecilia Stryzsowski se reactivó este viernes en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia tras un cuarto intermedio.

Luego de que sus defensores justificaron las ausencias de Emerenciano Sena y de su hijo César en el recinto judicial, la jueza técnica Dolly Fernández, a cargo de la audiencia, definió el cronograma de la jornada, en el que se escucharán los alegatos de las partes. El primer turno le tocó al equipo de fiscales que llevó adelante la acusación.

Juan Martín Bogado fue el encargado de justificar los pedidos de prisión perpetua para Emerenciano Sena; su esposa, Marcela Acuña; y César Sena. Asimismo, solicitó la pena de cinco años y 10 meses de prisión efectiva para Gustavo Obregón y Fabiana González, condenados por encubrimiento agravado.

A Bogado lo siguió su colega Jorge Omar Cáceres Olivera, que solicitó dos años y 10 meses de prisión efectiva para Gustavo Melgarejo, el sexto condenado del caso, por encubrimiento simple.

Luego de ellos fue el momento de Gustavo Briend, el abogado querellante, quien al igual que la fiscalía solicitó prisión perpetua para los tres principales condenados. En cambio, para los otros tres pidió la pena máxima para sus delitos: seis años para Obregón y González, y tres años para Melgarejo.

La jueza técnica Dolly Fernández al llegar a la audiencia del viernes. Foto: Pablo Caparulo.

Tras estos alegatos, la audiencia entró en cuarto intermedio, y se reinició minutos antes de las 11 para escuchar a las distintas defensas, ya con Emerenciano y César Sena presentes de forma remota en la audiencia.

Primero habló la querella estatal,a través del abogado Juan Ignacio Díaz, e inmediatamente tomó la palabra Mónica Sánchez, defensora de Gustavo Melgarejo, quien pidió que la condena de su defendido sea de cumplimiento condicional.

A su turno, los abogados Elena Puente y Orlando Peralta solicitaron para sus defendidos, Obregón y González el cumplimiento condicional de la pena que se determine para ambos. Y al mismo tiempo pidieron que se les otorgue el mínimo contemplado en la pena estipulada para el delito por el cual se los condenó, es decir un año de prisión, y que a esos efectos, por el tiempo que llevan detenidos se de por cumplimentada la pena.

En la audiencia del jueves, la jueza Fernández rechazó los pedidos de la defensa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña para otorgarles la prisión domiciliaria, la cual había sido solicitada por el matrimonio por problemas de salud que vienen arrastrando.

Son pedidos que habían hecho el miércoles en la primera jornada del último tramo del juicio. Celeste Ojeda, abogada de Marcela Acuña, pidió sumar un informe de salud detallando que su defendida tuvo antecedentes de cáncer de ovario, aneurisma cerebral no intervenido, y un infarto posterior a la pérdida de un embarazo años atrás.

Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano, dijo que su representado viene sufriendo un desgaste en su salud. El líder piquetero no estuvo presente en las dos primeras jornadas, y tampoco está en la sala de audiencias este viernes, según explicó su defensor por encontrarse convaleciente de una enfermedad.

Gabriela Tomljenovic, abogada de César Sena (condenado como autor material), pidió por su parte que un especialista en salud mental evalúe la condición del joven. Este viernes, Celeste Segovia (su otra defensora) explicó que el joven pidió permanecer en su lugar de alojamiento y no esta presente en la audiencia.

Los fiscales del caso fueron los primeros en hacer sus alegatos.

La pericia solicitada por Tomljenovic apunta a que se sepa si el condenado comprende sus actos, «con el objetivo de prevenir otros hechos de violencia en contexto de encierro». Pidió además que la pericia sea realizada por profesionales de otras provincias para «evitar sesgos» que puedan tener contra el joven.

En la segunda jornada, los abogados de Obregón y González ofrecieron sus propios testigos de concepto. «Mi tía la necesita, su hijo también, es un chico que necesita a su mamá», dijo sobre González una prima suya, que oficia de niñera mientras la mujer está en la cárcel, y por esos motivos piden que se les otorgue la domiciliaria.

Obregón y González son dos colaboradores históricos de los Sena. Obregón ayudó a César a llevar el cuerpo de Cecilia al campo donde fue incinerado, mientras que González ayudó sacando de la casa un par de muebles con manchas de sangre.

Caso Cecilia Strzyzowski: un juicio histórico

El pasado 15 de noviembre, un jurado popular encontró culpables a los tres miembros de la familia Sena del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven que había desaparecido en junio de 2023 cuando entró a la casa de sus suegros. Fue luego de más de diez horas de deliberación, que fue el cierre de un juicio que tuvo 14 audiencias.

César Sena (21) fue declarado culpable de homicidio doblemente agravado y recibirá prisión perpetua. Para el jurado popular, él fue el autor material del crimen en la mañana del 2 de junio.

Sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53) fueron declarados culpables como partícipes primarios. La Fiscalía sostuvo durante el juicio que su participación fue indispensable y esencial para que César cometiese el crimen. Por el tipo de crimen y calificación, ambos padres tendrán una condena de prisión perpetua.

Fabiana González (44) y Gustavo Obregón (38): declarados culpables, de manera unánime de encubrimiento agravado por su participación después del crimen. Ambos fueron llamados por Marcela Acuña y actuaron para ayudar a tapar el crimen.

Gustavo Melgarejo (31), el otro encubridor, fue declarado culpable de encubrimiento simple. Se le atribuye haber participado alimentando el fuego en el Campo Rossi.

Griselda Reinoso (44) fue la única de las siete imputadas que fue declarada inocente. Era pareja de Melgarejo al momento del crimen. La jueza Dolly Fernández habilitó que salga en libertad esta misma tarde.

Noticia en desarrollo.-