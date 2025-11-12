Caso Cecilia Strzyzowski, EN VIVO: Emerenciano Sena y Marcela Acuña declaran en el final del juicio por el femicidio en Chaco, minuto a minuto

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco llega a sus etapas finales. Este miércoles 12 de noviembre los imputados Emerenciano Sena y Marcela Acuña declaran antes de la etapa de alegatos. Ambos líderes piqueteros están acusados de ser partícipes primarios en el crimen. Su hijo, César Sena, está acusado de ser el autor: su defensa anticipó que no hablará. Todas las instancias de una jornada clave del juicio en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

Mié. 12.11.2025-10:12

«Yo no hice nada, que Dios los bendiga a todos», el cierre de Emerenciano

Sena cerró su presentación hablandole de su madre y sus doce hermanos al Jurado Popular. Allí se quebró. «(mi mamá) la pasó mal porque mi viejo se portó mal con ella. Nos fajaba a ella y a mí. Mi vieja hoy está contenta conmigo, porque aprendí de ella. Quedó con 12 hijos, pero nunca se revolcó con otro, nunca se tuvo que prostituir para darnos de comer», señaló.

Luego concluyó su defensa, que duró cerca de 40 minuto. «Yo no hice nada, que Dios los bendiga a todos», cerró.

Se ofreció a responder preguntas, pero ni la defensa ni la fiscalía tomaron la palabra. Luego pasó a un cuarto intermedio de 20 minutos.

Mié. 12.11.2025-10:11

«No cometí ningún delito», la versión de Sena en el juicio

Video

«No cometí ningún delito»: Emerenciano Sena declaró por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Mié. 12.11.2025-10:05

Emerenciano: «Ojalá que lleguen a hacer justicia. Yo no hice nada»

Sena le habló al jurado en otro pasaje. «Hablando del caso, ojalá que lleguen a hacer justicia. Ojalá la justicia que tomen ustedes sea la que corresponde. Yo lo único que puedo decir es que no hice nada. No es porque yo lo diga, sino porque está en la investigación», planteó.

Luego siguió enumerando: «Entregué mi celular, mi camioneta que estaba en el garage. No la vi mas, nunca más. Lo único que digo es que no hice nada. No me investigaron para atrás, a quien le llamé, a quien le mandé mensaje. No mandé antes porque no hice nada», agregó.

Mié. 12.11.2025-09:58

Emerenciano: «Si me condenan me van a condenar porque construí el barrio, otro delito no cometí»

Sena volvió a negar el crimen y puso nuevamente el foco en su trabajo construyendo el Barrio Emerenciano. «Si me condenan me van a condenar porque construí el barrio, otro delito no cometí», sostuvo.

Luego señaló que su trabajo y su función era para construir vivienda para los más pobres de Chaco. «Soy enemigo de la propiedad privada, estoy en contra de la propiedad privada. He visto familias asesinarse por la herencia de un terreno. Es mi pensamiento», dijo.

Mié. 12.11.2025-09:49

«Me acusan de algo que nunca cometí», la defensa de Emerenciano

En la primera referencia al crimen, Emerenciano sostuvo que «lo acusan de algo que nunca» cometió, planteó que tiene la misma rutina de todos los días y que se puede comprobar con la cámara de seguridad que tomó a Cecilia al ingresar al domicilio.

Luego siguió hablando de su rol social en el barrio Emerenciano. «No me quedé con ninguna casa. Fui un intermediario y estoy orgulloso. Me crié en un rancho, tierra de barro, mamá empleada doméstica y las casas (que hice) siempre le puse nombre de mujer», argumentó.

Mié. 12.11.2025-09:47

Sin hablar del crimen, Emerenciano comenzó su testimonio llorando: «Yo ya estoy hecho»

A los pocos minutos de atestiguar, Emerenciano se quebró al mencionar que los testigos que pasaron a declarar le agradecieron por las oportunidades que les dio. «Vinieron a atestiguar eso. Yo ya estoy hecho», contó. En ningún momento se refirió al crimen por el que está acusado.

Mié. 12.11.2025-09:44

Comenzó a hablar Sena

Emerenciano Sena, al declarar este miércoles en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Foto: Captura

Emerenciano Sena comenzó su defensa hablando sobre sus orígenes humildes y su tarea como constructor de casas para los más humildes en el barrio Emerenciano. «Nací con necesidad»

Mié. 12.11.2025-09:40

Ya declararon todos los testigos de la causa y se espera que hablen los imputados

En el comienzo de la 11va audiencia del juicio, pasaron a declarar los últimos dos testigos propuestos por la defensa. Ellos fueron José Díaz adiestrador canino que intervino en el primer allanamiento en casa de la familia Sena; y Ruben Garat, perito informático, que declara como testigo experto. Ambos fueron propuestos por la defensa de César Sena.

Mié. 12.11.2025-09:00

Los turbios diálogos en la casa de los Sena el día que desapareció Cecilia

Los Sena no eran unos desconocidos para Catalina Ferreira. Había cuidado a la mamá de Acuña hasta su muerte, fue niñera de su nieta y desde principios de 2023 se encargaba del planchado en la residencia de los líderes piqueteros. Este martes, relató actitudes extrañas y movimientos nerviosos que se sucedieron en la tarde del 2 de junio de 2023 en la casa de Santa María de Oro al 1460, Resistencia, apenas unas horas después de consumado el crimen de Cecilia Strzyzowski. Leer más

Mié. 12.11.2025-08:30

Última jornada de audiencias en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Este miércoles 12 de noviembre será la onceava jornada de audiencias en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida en Resistencia en junio de 2023. Se espera que pasen a declarar los dos últimos testigos, propuestos por la defensa de César Sena, el principal imputado.

Luego de esa etapa, será el momento de los imputados para el uso de sus últimas palabras. Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los líderes piqueteros acusados de partícipes primarios, adelantaron que harán uso de la palabra.