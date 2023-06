Caso Cecilia Strzyzowski: realizaron una movilización para despedir a la joven y pedir justicia

Familiares y amigos de la joven llevaron a cabo»una ceremonia para recordarla» tras la convocatoria de Gloria Romero, la madre de la víctima.

La madre de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, convocó a una movilización que se realizó este sábado por la tarde «para despedirse» de su hija, ya que «no hay ninguna esperanza de que la encuentren con vida».

«Yo quiero justicia, no quiero venganza. No quiero romper gomas ni hacer escándalo», expresó Gloria Romero al hablarle a los manifestantes. «El ojo por ojo deja ciego al mundo, por eso quiero justicia y no quiero que nadie me use para sus campañas. Me gustó que el domingo están conmigo», añadió.

Envuelta en una bandera de rosa, la madre de Cecilia se presentó con una bolsa repleta de globos del mismo color para que sean liberados al cielo.

“Sé que hay mucha bronca, pero hagamos la manifestación al estilo japonés, demos el ejemplo. Me gustaría que las marchas de Cecilia sean en un lugar donde no cortemos el tránsito, donde no arruinemos el comercio, la plaza o el centro. Mostremos que somos diferentes”, manifestó Romero.

Previamente, Gloria se refirió a la convocatoria que comenzó pasadas las 16.30, a la que calificó como una «ceremonia para recordar a Cecilia, para que la genta la conozca», en la plaza 25 de Mayo de la capital provincial, donde habrá un acto con «muchos artistas».

«Es una reunión para que yo pueda despedirme de mi hija, porque ya no hay ninguna esperanza de que la encuentre con vida», aseguró Romero a la prensa, a la salida de los tribunales de Resistencia, donde asistió junto a sus abogados a una reunión con los fiscales que llevan adelante la investigación.

Al respecto, Juan Arregin, uno de los letrados que representa en la querella a la madre de Cecilia, confirmó que fueron citados a una reunión por el equipo de fiscales, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Veláquez, quienes les informaron sobre los elementos secuestrados en un allanamiento realizado ayer en una vivienda del barrio Emerenciano, de Resistencia.

«Los elementos secuestrados han sido custodiados a disposición del Imcif (Instituto de Medicina y Ciencias Forenses) y pedimos que se establezca una audiencia pública en la que participen los abogados defensores para que se puedan exhibir los elementos y reconocerlos o no por parte de Gloria. Necesitamos que este proceso sea con la mayor claridad y legalidad posible porque sabemos que la estrategia de la defensa va a ser anular el proceso y no buscar la verdad», expresó Arregin.

Según añadieron las fuentes, en los procedimientos de ayer domingo se hallaron restos de una valija, prendas de vestir (posiblemente una campera o buzo de color rosa), una llave y dos anillos, que se investiga si corresponden a la joven desaparecida el 1 de junio.

«Mi hija tenía una alianza y un cintillo que era del casamiento que nunca se lo sacaba, ni para bañarse», se limitó a contar Romero.

Por su parte, su abogado indicó que la fiscalía no les exhibió fotos de lo incautado ayer y añadió que les informaron del traslado de César Sena, esposo de Cecilia y uno de los siete detenidos por el presunto femicidio, a una comisaría de las afueras de Resistencia.

«Nos hacen hincapié que la custodia estará a cargo de la policía de la provincia (de Chaco). Vamos a pedir la intervención de una fuerza federal como Gendarmería. Nosotros sospechamos de cualquier cosa. Esta persona (César Sena) va a someterse a un juicio que, sin duda, va a tener una condena de prisión perpetua. Entonces obviamente se puede fugar, autolesionar o lesionarlo, puede ocurrir cualquier cosa», señaló.

Arregin dijo que existen comunicaciones con equipos de profesionales de otras provincias para participar de futuros allanamientos en el marco de la búsqueda de Cecilia y que, de ser necesario «se pedirá colaboración a equipos de otros países limítrofes».

«Toda la geografía de la provincia de Chaco puede ser el lugar donde estuvieran los restos o el cuerpo de esta chica», sostuvo.