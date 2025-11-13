Causa Cuadernos: Cristina Kirchner dice que los arrepentidos fueron torturados

En la previa de la segunda audiencia por la causa de los Cuadernos de las Coimas, la expresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el expediente, denunció que los arrepentidos fueron torturados a la hora de brindar su testimonio.

A través de un extenso mensaje publicado en su perfil de la red social X, la exmandataria afirmó: «Ya lo habíamos dicho: en esta opereta judicial de los Cuadernos truchos, a los llamados ‘arrepentidos’ habría que llamarlos ‘extorsionados’. Y la verdad… nos quedamos cortos. Porque ahora vemos que algunos de estos ‘extorsionados’, directamente fueron torturados».

En su posteo, comparó las condiciones de detención con las que ocurrían durante la última dictadura militar.

«A uno de ellos lo aislaron en una celda sin ventanas, bajo un reflector encendido las veinticuatro horas del día. Nunca sabía si era de día o de noche. Lo filmaban constantemente, como si el tormento necesitara testigos, pero le negaban el contacto humano: nadie podía verlo, nadie podía hablarle. Esa combinación de luz perpetua, vigilancia y soledad no es un exceso administrativo: es lo que llaman tortura blanca, diseñada para quebrar la mente sin dejar marcas visibles», expresó.

En esa línea, citó a Roberto Herrera, abogado de uno de los arrepentidos de la causa, que estuvo detenido en el área de Centros Transitorios de Detención recorrió la Alcaidía Cavia dependiente de Policía Federal Argentina.

«Esto ya no es lawfare: es persecución política con métodos propios de las dictaduras. Niveles de coacción contra ciudadanos nunca vistos en democracia», setenció.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 13, 2025

Este jueves, se realiza la segunda audiencia mientras se define si habrá más audiencias por semana y el juicio será en forma presencial, el debate judicial de este jueves está previsto que comience a las 9 y se extienda hasta las 15.

La expresidenta y otros funcionarios están acusados de corrupción, en medio de los cuestionamientos a Casación Federal por la modalidad de las audiencias.

En ese marco, Cristina Kirchner se despachó una vez más contra «el bestiario judicial del macrismo».

«Jueces y Fiscales al servicio del poder económico, listos siempre para perseguir a la oposición política real y darle impunidad a los delincuentes de verdad… A los que endeudaron y siguen endeudando el país, mientras la gran mayoría de los argentinos cada vez tienen menos y cada vez les va peor», sostuvo.

Allí, señaló que la causa a la que calificó de «Cuadernos truchos» es una distracción por la crisis económica actual.

«El número de la inflación que ayer dió el INDEC es de 2,3%. No solamente viene creciendo desde hace meses, sino que si la “anualizás”, como hace Milei, es del 27,6%… Más alta que la que dejamos nosotros en el año 2015, la midas como la midas. Eso sí… En ese momento los salarios y las jubilaciones de los argentinos eran los más altos de América Latina (los más viejos podían comprarle un regalo a sus nietos y el resto, hasta ahorrar), las provincias financiadas, las rutas mantenidas y transitables y lo más importante: no le debíamos un sólo dólar al Fondo Monetario y, mucho menos, al Tesoro de los EEUU», expresó.

Finalmente, dejó tres post data, una sobre el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, otra al fiscal Carlos Stornelli, y otra con el video del testimonio del abogado que habla sobre las supuestas «torturas» del fiscal en la causa.