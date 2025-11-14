Cayó una avioneta en la central térmica de Ezeiza y explotó una fábrica

Vecinos de la zona reportaron que se escuchó un ruido ensordecedor. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.



Los vecinos de Ezeiza y alrededores están en estado de alerta luego de que cayera una avioneta en la central térmica local y se produjera una explosión. En principio se creyó que había sido en una fábrica de pinturas, pero se trató de una productora agroquímica.

Según los primeros reportes, se habría producido en una de las fábricas del Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas, más precisamente en una pinturería.

Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. Por el momento se desconoce si había personas en la fábrica.