Cazzu en el Movistar Arena este 1 de noviembre: setlist, horarios, cortes y lo que tenés que saber del recital

Tras agotar tres funciones en septiembre, Cazzu vuelve al Movistar Arena este 1 de noviembre con un espectáculo que promete marcar un nuevo capítulo en su carrera. La reconocida artista jujeña presenta “Latinaje”, una puesta que combina arte, raíces y una propuesta conceptual completamente renovada.

En esta nueva etapa, Cazzu reafirma su madurez y autenticidad, acompañada por un show con músicos en vivo, un trabajo escenográfico imponente y versiones especiales de su repertorio.

Además, la artista acaba de publicar su primer libro, “Perreo, una revolución”, donde reflexiona sobre su camino en la música y los desafíos de construir una voz propia como mujer dentro de la industria.

Cómo comprar las últimas entradas para el show de Cazzu en el Movistar Arena

Aún hay entradas disponibles para el show de Cazzu en el Movistar Arena este 1 de noviembre. Los tickets está disponibles únicamente a través del sitio web www.movistararena.com.ar a partir de $35.000.

Cazzu hará su cuatro show en el Movistar Arena. Foto: Instagram.

Cazzu: cómo llegar al Movistar Arena en tren, colectivo y subte

Colectivo: Líneas: 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 127, 34, 99, 109, 110, 166, 172.

Subte: Línea B: Estación Dorrego

Trenes: Urquiza: estación Federico Lacroze – San Martín: estación Villa Crespo.

Horarios

Apertura de puertas: 19.00

Inicio del show de Cazzu: 21.00

Acceso

Ingreso por Avenida Corrientes 6094: plateas sectores 301 a 317 y también está destinado a personas con movilidad reducida.

Ingreso por Humboldt 450: campo (sectores A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N) y a las plateas sectores 102 a 118.

En este show Cazzu presentará su nuevo álbum Latinaje. Foto: Instagram.

Objetos prohibidos

Equipos de fotografía y video.

Palos de banderas y selfie sticks.

Armas de fuego o punzantes.

Pirotecnia / explosivos.

Sustancias ilegales.

Drones.

Punteros laser.

Bebidas de cualquier tipo.

Alimentos de cualquier tipo.

Fuegos artificiales.

Paraguas, mates, mochilas grandes.

Animales, a excepción de perros de compañía.

Skates, monopatines o vehículos personales motorizados.

Coches de bebés.

Setlist completo de Cazzu: qué canciones se espera que suenen en el show del Movistar Arena

Se espera que Cazzu incluya algunos de los temas más reconocidos y por supuesto algunos de «Latinaje», su álbum más reciente. Entre las canciones que podría cantar en el escenario se encuentran:

Ódiame

Sobre mi tumba

Me tocó perder

Piénsame

Mala suerte

Engreído

Dolce

Jefa

Mucha data

Brinca

Miedo

Toda

Loca

Ahora

Que disparen

La cueva

Inti

Pobrecito mi patrón

Copla

Viva Jujuy

Una loca enamorada

Peli-culeo

Nada

Tú y tú

Con otra