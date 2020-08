Cecilia Roth, en contra de la tapa de Gente por haberla “rejuvenecido”

La actriz expresó su molestia por el uso de los retoques en una producción de fotos. Qué dijo el fotógrafo.

Una nueva polémica generó la tapa de una revista luego del escándalo de Caras por la hija de Máxima Zorreguieta. Esta vez, fue Gente la que puso en debate el rol de la mujer en la sociedad actual y los estereotipos de belleza.

La semana pasada Cecilia Roth fue tapa del semanario y en la portada se puede ver que su rostro está híper rejuvenecido. Entonces, a través de una publicación, expresó su disgusto.

“Así soy, así estoy hoy, 19 de agosto del 2020. En casa, en pijama, con mi gato… Quien quiera oír, que oiga”, comentó en Instagram con una foto en su hogar frente al espejo.

Pero eso no fue todo. En el programa radial de Angel de Brito, agregó: “Las fotos están muy retocadas y no me gustan. Las fotos son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios y no me gusta que pase eso. Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido. Lamentablemente las retocaron mucho”.

De todas formas, la periodista Karina Iavícoli aportó que “esas imágenes estuvieron autorizadas por ella”.