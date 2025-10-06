Celulares y Smart TV a precio de fábrica: las 5 claves del nuevo sistema que compite con Amazon

Para conseguir productos electrónicos más baratos, cada vez más argentinos vienen recurriendo a webs globales como Amazon o eBay, que los envían por correo a la Argentina. Lo que muchos aún desconocen es que acaba de surgir un sistema alternativo para recibir tecnología a domicilio. Parecido al «puerta a puerta» tradicional, aunque dentro de Argentina y con algunas ventajas clave.

Se trata de comprar artefactos como celulares, televisores, tabletas o monitores -entre otros- directamente a las fábricas que los producen en Tierra del Fuego. Encargarlos en tiendas online especiales de esas plantas industriales y recibirlos a domicilio por correo, accediendo así a precios más bajos que los habituales en el resto del país.

El nuevo régimen creado por el Gobierno, y puesto en marcha a fines de agosto, busca principalmente competir con las megatiendas internacionales que envían mercadería desde Estados Unidos o China, ofreciendo envíos más rápidos y sin trámites aduaneros ni sorpresas.

Sin intermediarios, de las fábricas fueguinas al consumidor.

El novedoso «puerta a puerta» de Tierra del Fuego también se diferencia del extranjero por brindar garantía oficial en la Argentina para los artículos adquiridos, así como devoluciones y cambios más ágiles ante cualquier inconveniente.

«Este sistema viene a competir con el courier internacional, que si bien funciona bien, la gente tiene sus reparos a la hora de comprar determinados productos», explicaron a Clarín en una de las compañías que impulsa la modalidad.

«De la fábrica a tu casa», es una de las frases elegidas para publicitarla. «Comprá en Tierra del Fuego a precio de otro país», dice otra. ¿Pero cómo funciona, concretamente, el nuevo régimen? ¿Qué se puede adquirir, en qué sitios y con qué topes y costos? A continuación, las 5 claves.

1. ¿Qué se puede comprar directamente a las fábricas de Tierra del Fuego?

El gobierno permitió que los consumidores adquieran por esta vía, únicamente «para uso y consumo particular» (no para reventa), una amplia gama de productos provenientes del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Eso incluye por ejemplo:

Celulares, tabletas, televisores, monitores, notebooks, cámaras y parlantes.

Estufas eléctricas, microondas, freidoras, aspiradoras, cafeteras y batidoras.

Incluso aires acondicionados y lavarropas.

La compra se hace online y llega a domicilio. Imagen: Captura.

2. ¿Cuáles son los límites de compra?

Cada compra (orden o envío) puede costar hasta 3.000 dólares o su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial vigente en el Banco Nación. Esto tomando en cuenta tanto el valor de los productos encargados como el del envío.

Asimismo, una misma persona no podrá adquirir más de 3 productos «de la misma especie» durante el mismo año calendario (es decir, considerado de enero a diciembre).

Entonces, por ejemplo, en lo que resta de 2025, alguien podría encargar hasta tres celulares. Pero a partir del 1° de enero de 2026, con el cupo renovado, nada le impediría a la persona comprar otros tres smartphones.

3. ¿En qué webs se ofrecen los envíos «puerta a puerta» desde Tierra del Fuego?

Las plataformas que salieron al mercado, hasta el momento, son las siguientes:

Courier TDF (couriertdf.com), del grupo Mirgor. Allí ofrecen celulares, televisores, monitores y barras de sonido. Las marcas: Samsung y Qüint.

Tienda Newsan (tiendanewsan.com.ar), de Newsan. El sitio, que ya existía, sumó la sección «Venta Courier» y comenzó a vender allí aparatos como aires, TVs y celulares. Las marcas: Whirlpool, Sansei y Noblex.

«Se está trabajando para sumar nuevos productos y empresas», contaron desde una de las firmas. Y añadieron que, por ahora, lo que más han despachado hacia el continente con el nuevo régimen son celulares.

Televisores, entre las opciones. Imagen: Captura.

4. ¿Cómo se pueden pagar los productos?

Courier TDF muestra los precios en dólares y sólo permite hacer pagos en dólares con tarjeta de débito. Por lo cual, antes de comprar el cliente deberá tener dólares en su cuenta y configurar su tarjeta para que le debite dólares (no pesos).

En el caso de Tienda Newsan, los productos aparecen con sus precios en pesos y el comprador puede abonar con una tarjeta de débito o de crédito, siempre en una sola cuota.

5. ¿Cuánto cuestan los envíos desde Tierra del Fuego y cuánto demoran?

Las fábricas están habilitadas a hacer entregas a todo el país, con la única excepción de domicilios ubicados dentro de la propia provincia de Tierra del Fuego.

Los plazos de entrega que estima Courier TDF, por ejemplo, van de 3 a 7 días hábiles. Resultan, entonces, bastante inferiores a los de muchos envíos «puerta a puerta» internacionales (que llegan a tardar varias semanas, en especial si los entrega el Correo Argentino).

Los costos de envío, en tanto, varían según el tipo de producto y la provincia de destino. Para el AMBA, por ejemplo, pueden ser de 35 dólares en el caso de un celular o un televisor pequeño, o de 100 dólares para una TV de las más grandes.

Envíos desde la fábrica vs. compras en el continente: ¿qué conviene más ahora?

Los precios de los productos que se adquieren «puerta a puerta» a las fábricas fueguinas resultan menores que los habituales en el continente debido a la menor carga fiscal (están libres de IVA y otros impuestos internos), la eliminación de un intermediario (el comercio) y el pago al contado (sin cuotas), entre otros motivos.

Así, incluso agregando los costos del envío, los precios finales pueden resultar hasta un 35% menores que los disponibles en las tiendas tradicionales del continente, según calculó Clarín.

Desde Tierra del Fuego, hacen envíos a todo el resto del país. Foto: Bloomberg.

Por ejemplo, un celular Samsung Galaxy S25 con 256 GB está normalmente a 2.199.000 pesos. El mismo equipo, en Courier TDF, aparece a 1.178 dólares con el envío incluido. Lo cual, al tipo de cambio oficial del viernes (1.450 pesos), representa unos $1.708.100 pesos: casi 500 mil de ahorro.

Ahora bien, la opción de comprar en un comercio tradicional en Argentina también tiene puntos a favor frente al «puerta a puerta». Principalmente:

Disponibilidad inmediata. Llevarse el aparato en el acto, sin tener que esperar una entrega postal.

Financiación. Acceder a 3, 6 o 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, o incluso más con ciertos bancos.

Planes de canje. La posibilidad de entregar un aparato usado para recibir un buen descuento sobre el nuevo.

En cualquier caso, lo mejor será consultar todos los precios, evaluar los pros y contras de cada modalidad, y elegir la que más se ajuste al bolsillo y a las necesidades.