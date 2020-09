CHAPPERÓN: “EL TRABAJO EN CONJUNTO PARA PREVENIR Y CONCIENTIZAR ES FUNDAMENTAL PARA MANTENER LA SITUACIÓN DE USHUAIA Y TOLHUIN”

La ministra de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón hizo referencia al compromiso de cara a la prevención y concientización sobre las medidas sanitarias tanto en Ushuaia como en Tolhuin para mantener a esas ciudades sin casos de COVID-19. En este sentido afirmó que “hoy lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con las ciudades para tratar de concientizar a la población de lo que nos está pasando y que esto no ha terminado”.

“En ningún momento dijimos que el municipio de Ushuaia no había realizado acciones de prevención, sino que no hemos podido trabajar en conjunto” declaró y agregó que “tenemos que realizar una labor en conjunto salteando las diferencias y poder trabajar todos para que a la comunidad de Ushuaia le vaya mejor tratando de sostener la situación que poseemos”.

Asimismo y en referencia al trabajo en conjunto, Chapperón detalló que “trabajar en conjunto significa reunirse en una mesa, decidir si las medidas que se toman son unas u otras. Que opina cada uno con sus asesores, con sus grupos, me parece que esto no es tan difícil de lograr, sin embargo, nos esta costando hacerlo en Ushuaia.”

En cuanto a la situación en Río Grande la funcionaria destacó que “se han acercado a trabajar y se han repartido tareas de acuerdo con la capacidad y al mejor entendimiento que tiene cada uno” y añadió “la labor que se realiza en conjunto en todo lo relacionado a los controles de tránsito y con las recorridas en los comercios, porque esto es lo que evidentemente le compete a la municipalidad”.

Con respecto a la participación del Comité Operativo de Emergencias provincial por parte de los municipios Chapperón explicó que “En el COE se dan distintas situaciones, por ejemplo, está participando la secretaria de salud municipal de Río Grande, Eugenia Cóccaro. Sin embargo Tolhuin tiene un COE municipal y no participa en el de la provincia, pero de todas maneras se trabaja en conjunto”.