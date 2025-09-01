Charly García y Sting anunciaron un proyecto conjunto.

Este lunes, los fanáticos del rock recibieron una noticia inesperada que los dejó helados. Llegado el mediodía, Charly García y Sting hicieron una publicación conjunta en Instagram anunciando que están preparando un proyecto en colaboración.

Aparentemente sería una canción, y podría llegar a salir el 3 de octubre en formato vinilo. Fuentes de Sony Music confirmaron a Clarín que se viene algo muy grande.

Al pie del reel con el que anunciaron su colaboración, que en 40 minutos superó las 177 mil reproducciones, Charly escribió «I’m doing it my way» (Lo estoy haciendo a mi manera, en español). A esto, Sting respondió «Hermano», junto con un emoji de la Estatua de la Libertad y otro con un corazón.

Otro que sumó un corazón en los comentarios del posteo fue Fito Páez, quien no tardó en reaccionar a este notición. Por su parte, Juan Gigena Ábalos, guitarrista de Ciro y los Persas se mostró sorprendido por el anuncio y lo expresó al pie del posteo.

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que estos dos ídolos de la música se encuentran, sino que tuvieron varias interacciones a lo largo de sus carreras y llevan una amistad de larga data. Esta colaboración sería el broche de oro para tantos años de idas y vueltas entre los dos.

Por lo pronto, a Charly se lo vio girando por la ciudad de Buenos Aires en taxi, filmando un video. Cabe suponer que es para este proyecto en conjunto con el ex bajista de The Police.

Noticia en desarrollo…