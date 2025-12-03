Chile emitió una alerta por brote de sarampión en Argentina

La medida pretende prevenir el reingreso de la enfermedad en el país chileno y reforzar la campaña de vacunación.



Este lunes la vocera del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, anunció que el país se encuentra bajo alerta epidemiológica debido al aumento de los casos de sarampión en Argentina.

“Conocido el incremento de los casos en Argentina, producto de las bajas de cobertura de vacunación en el país vecino, hemos decidido reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica y al mismo tiempo a reforzar la campaña de vacunación en Chile”, informó la vocera.

Por su parte, Vallejo agregó: “El llamado es a no caer en estas campañas antivacuna, a no creerse ese cuento, la desinformación que se propaga genera lamentablemente efectos en la salud pública y en la vida de las personas”.

Cuál es la situación de Argentina

La semana pasada, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió que, en el último año, se registró una baja histórica en la vacunación contra el sarampión y otras enfermedades en niños y adolescentes.

Lo cierto es que la vacunación infantil y adolescente pasó de tener un 90% de cobertura en 2015 a menos del 50 % en 2025. Los 35 casos de sarampión registrados en el país el pasado 15 de noviembre son testigos de este descenso.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) difundió ese mismo día un informe en el que detalló que se registraron 12.466 casos confirmados de sarampión en el continente. Según el organismo, el 95% de los contagios se concentran en Estados Unidos, Canadá y México.

Por su parte, la SAP aseguró que “la transmisión ha afectado principalmente a comunidades con baja cobertura de vacunación, más del 89 % de los casos corresponden a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido. Los niños menores de 1 año son el grupo más afectado, seguidos por los de 1 a 4 años”.

De acuerdo con los datos difundidos por la organización, las principales vacunas del calendario oficial registraron descensos significativos en sus niveles de aplicación:

Vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas): destinada a niños y niñas de 5 años, alcanzó una cobertura del 46 % en 2024, lejos del promedio cercano al 90 % registrado entre 2015 y 2019.

Poliomielitis y triple bacteriana celular: la cobertura de la vacuna contra la poliomielitis cayó del 88 % al 47 %, una tendencia similar a la de la triple bacteriana celular, que descendió del 88 % al 46 %.

Triple bacteriana acelular (dTpa): esta dosis, aplicada en refuerzos, evidenció una baja del 82 % al 54 % durante el último año.

“Estamos ante un escenario de fragilidad inmunológica colectiva. Las cifras actuales no solo comprometen la inmunidad individual, sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto”, alertó Alejandra Galano, prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP.