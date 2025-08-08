China defiende su relación económica y energética con Rusia ante la amenaza de aranceles secundarios de Trump

El Gobierno de China ha defendido la legitimidad y legalidad de sus relaciones económicas, comerciales y energéticas con Rusia, añadiendo que seguirá actuando con vistas a garantizar la seguridad energética del país, a pesar de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles secundarios a los países que compren petróleo ruso.

Cuestionado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que Trump imponga aranceles secundarios al país por la compra de petróleo a Rusia, después de haber impuesto un gravamen adicional del 25% a la India por esta razón, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China ha subrayado que la postura del gigante asiático sobre temas relevantes es coherente y clara.

«La cooperación económica, comercial y energética habitual de China con países de todo el mundo, incluida Rusia, es legítima y legal», ha defendido el funcionario chino.

De este modo, el portavoz del Ministerio chino ha asegurado que Pekín seguirá adoptando «medidas razonables de seguridad energética» basadas en los intereses nacionales de China.

El pasado miércoles, mediante una orden ejecutiva, el presidente de EEUU anunció la imposición de un arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de la India, elevando así el gravamen a los productos del país hindú hasta el 50%, al considerar que actualmente «el Gobierno de la India importa, directa o indirectamente, petróleo de la Federación Rusa».

Asimismo, la orden ejecutiva advierte de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en coordinación con el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, determinarán si algún otro país importa, directa o indirectamente, petróleo ruso, lo que podría llevar a la adopción de medidas, incluyendo la posibilidad de imponer un arancel ad valorem adicional del 25% a las importaciones de artículos de ese país.