Choques, violencia, drogas y brotes: los escándalos de Chano Charpentier

El ex líder de Tan Biónica es noticia por vivir episodios confusos que dan que hablar, esta vez, recibió un balazo en el estómago tras un violento episodio.

Santiago «Chano» Moreno Charpentier lleva casi 6 años de malas noticias. Es que desde agosto de 2015, cuando chocó 8 autos que estaban estacionados en el barrio porteño de Belgrano y los vecinos casi lo linchan, el cantante viene con una tormentosa etapa signada por ciertos escándalos.

Casi un año después de ese aparatosos accidente, el ex líder de Tan Biónica volvió al centro de las críticas: fue en abril de 2016 cuando chocó de nuevo. Manejaba por la ruta 3 y embistió un camión. Sufrió politraumatismos y debió ser internado de urgencia en Cañuelas. A las 48 horas le dieron el alta. Pero, una año después volvió a chocar contra dos autos estacionados en Saavedra (y tenía la licencia de conducir vencida).

«Tengo el registro, pero dejé de manejar. No manejo más. Me hice cargo del quilombo. Y no puedo culpar a nadie más que a mí cuando choqué doscientos autos e hice el choque más espectacular de la historia metiéndome debajo de un camión», confesó en ese entonces en una entrevista para el diario Clarín.

Sin embargo, los reiterados accidentes no fueron suficiente motivo para dejar de manejar, lo que lo llevó a tomar la decisión fue una entrevista que vio por televisión: «Fue por una señora que escuché, que en una entrevista que le hicieron a las Madres del Dolor pedía que yo no manejara más. La verdad es que me llegó lo que dijo.Si el día de mañana decido volver a manejar voy a hablar con las Madres del Dolor… Ahí es cuando los memes y todos los chistes quedan de lado. Porque no es joda. A ellas se le murieron hijos y ahí dije ‘Chau loco, no manejo más; me rescato y me la fumo’», sentenció.

Pero en Año Nuevo Chano tuvo otro episodio, al estilo rockstar, fue el primero de enero, cuando tuvo que ser internado de urgencia. Fuentes extraoficiales aseguraron que fue por un brote psicótico sin embargo el cantante lo desmintió: «No pasó nada grave. Yo a veces no salgo a aclarar nada porque son delirios los que se dicen. Ponele: si mandan una ambulancia a mi casa, ya se empieza a hacer un debate de si me agarró un brote psicótico, como escuché por ahí, y nada que ver. Tenía un golpe de calor y nada más», dijo en ese momento.

A fines de 2016 tuvo un romance fugaz con Militta Bora y terminó en escándalo. Se filtraron fotos en las que se lo veía muy desmejorado y ella lo denunció públicamente por violencia de género.

De hecho, en una entrevista con Moria Casan en Incorrectas, la intérprete aseguró que sufrió muchos hechos de “violencia física, psicológica, de todo tipo”, y reveló que “él jugaba mucho con el tema de la víctima”. “Siempre me generó mucha pena, por eso me costó terminar con el vínculo”, recordó.

Militta Bora y Chano Charpentier cuando eran pareja

En ese sentido, Milita, que estuvo poco más de tres meses con Chano, rememoró que lo acompañó a una gira y los episodios de violencia se fueron incrementando. “Hicimos un viaje y empecé a notar que las cosas raras que veía se empezaban a intensificar. Me perseguía con una aplicación en el teléfono, iba a grabar y no me dejaba salir del hotel. Volvía y creía que tenía un tipo escondido atrás de la cortina”, relató.

En diciembre de 2017, consumada la ruptura, padeció una recaída en su adicción a las drogas y lo internaron. Deshidratado y sobreexcitado, permaneció en la terapia intensiva del sanatorio Finochietto durante 4 días.

Después pareció que su presente al fin mejoraba: «Volví a manejar», anunció, feliz, pese a recibir decenas de críticas. Y a las 2 semanas, estando de vacaciones en Punta del Este, definió internarse en el sanatorio Cantegril para combatir su adicción.

La separación de Tan Biónica

En esos años también fueron varios los reportajes concedidos en donde más que hablar de sus proyectos artísticos, debió realizar una especie de confesión pública sobre los problemas de adicción que afectaban su vida y que operaron como detonante para la disolución de la exitosa banda: sus compañeros, frente a los reiterados problemas de Chano, decidieron ponerle una pausa a la banda.

«Queremos contarles que en este momento el grupo se encuentra en un impasse, y durante este tiempo no realizaremos conciertos ni presentaciones públicas como grupo. Estamos muy agradecidos por su apoyo incondicional y los queremos mucho!», anunciaba el texto que publicaron en Facebook.

Un año y medio después del final de la banda, Chano explicó por primera vez los motivos que los llevaron a separarse. Fue en el programa «Morning Time», de Radio One 103.7.

«No extraño a Tan Biónica, fue otra etapa. Pienso que hay que construir sobre el presente pensando en el futuro», arrancó el músico. «Fueron pioneros en un estilo…», comentó Agustina Casanova, co conductora del programa, a lo que Chano rápidamente agregó: «Fueron pioneros en separar un grupo sin que el cantante esté de acuerdo. Eso hay que adjudicárselo al resto del grupo, yo no tengo nada que ver al respecto. Fue la única decisión en la cual yo no participé, quiero que analicen a ver qué les pareció haberme dejado afuera de esa decisión».

Ya como solista, lanzó dos discos y trabajaba en una tercera producción en el estudio que había armado en su domicilio en la localidad de Exaltación de la Cruz, la carrera de Chano ingresó en un cono de sombras del que no logra salir y su declive personal pareciera no tener fin.

Un escándalo internacional

En 2019, protagonizó un confuso episodio en Barcelona: le robaron y le mintió a la policía.El hecho tuvo lugar durante la madrugada del 22 de agosto, en la Rambla del Raval, una zona muy peligrosa. Allí, desde el hotel Niu, llamaron a la Policía para denunciar un robo. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con Chano muy preocupado.

El músico se encontraba en un sector de difícil acceso, que es conocido por la venta de estupefacientes. Sin embargo, por motivos que se desconoce, Chano no quiso reconocer que había sido víctima de la inseguridad. “La policía se acerca a él y les cuenta que había perdido documentación. Esa fue la primera versión que él contó. Cuando la policía se dirige al hotel, que fueron los que los alertaron, allí había una mujer que decía ser la novia de Chano y aseguraba que al cantante le habían robado. Ya las versiones eran controversiales”, comentó el periodista Adrián Sánchez Berger.

Ante esto, la Policía comenzó a interrogar al artista –ya como sospechoso- para intentar saber que había ocurrido. “Chano dice que cruzó del hotel hasta un recinto, el cual tiene un difícil acceso, y allí había un grupo de personas que se dedica a la venta de estupefacientes. Dos paquistaní fueron los que terminaron confirmando el robo y agregaron que dos personas le habían quitado dinero, tarjetas de crédito y pasaporte, y que Chano intentó recuperar todo ofertándoles 100 euros a los ladrones, pero no lo consiguió”.

Su intento por rehabilitarse

En el último tiempo la vida de Chano venía con un cambio profundo. En septiembre del 2019 estuvo unos días en el Centro Adventista de Vida Sana Puiggari en Entre Ríos con el objetivo de establecer una distancia ante la vertiginosidad con la que siempre se manejó. El músico decidió cambiar de hábitos y se alejó casi por completo de los medios.

«Venía teniendo una vida muy vertiginosa. Un trabajo que nunca me imaginé que iba a poder tener: podía estar todos los días en una ciudad distinta, y eso se me puso en contra en un momento. Primero está buenísimo pero después tenés una novia y no la ves más, te la pasás girando. Aunque no lo creas se te hace difícil. Creo que no sabía cómo bajarme de ese ritmo vertiginoso y por eso hice lo que hice”, confesó en ese momento en PH, Podemos Hablar.

“Obviamente que fue sin querer y me hizo mucho daño y años después seguí teniendo problemas, más allá de que seguí cantando. Tuve juicios, también me pegaron mucho (después de un choque en Belgrano). Fue un golpe muy fuerte. No solo porque te peguen diez tipos en el sueño, sino porque se siguió hablando mucho tiempo después. Un brote de ira de unos pocos que estaban ahí… Me siguió haciendo daño esa energía”, aseguró.

En ese sentido, contó: “Aprendí un montón. La verdad que soy de aprender así, lamentablemente. Estoy tratando de hacer cosas piolas y de estar expuesto cuando tengo que estar expuesto: cuando tengo que sacar un disco o tengo que grabar un videoclip”.

El conductor del programa destacó que se notaba que Chano tenía “una percepción distinta” y que ha cambiado como persona. Él asintió y profundizó esa idea: “Me di cuenta de que no era solo por las sustancias, sino que también tenía que hacer un cambio en mi personalidad, en mi relación con el mundo y hago mucho esfuerzo para estar así, tranquilo. A veces no me conozco, me cuesta conectarme con el piano, la guitarra, pero termino haciéndolo. Busco la manera. Desde muy chico viví de una manera muy descontrolada y la verdad que aprendí”.

Para terminar, explicó lo difícil que se tornó por momentos su recuperación, y que la cuarentena fue gran aliado para terminar su tercer disco como solista, a pesar de que le costó abstraerse de la situación que está viviendo el mundo por el coronavirus. “Hago mucho esfuerzo para estar así, tranquilo, pero a veces no me reconozco. Me cuesta mucho conectarme, conectarme con el piano o con la guitarra, pero termino haciéndolo, buscando la manera”, dijo.

Internado por una herida de bala

Este lunes por la madrugada, el ex líder de Tan Biónica sufrió un nuevo brote psicótico, producto del consumo de drogas, y cuando la Policía se hizo presente en su casa, atacó a un agente con un cuchillo. Como consecuencia recibió un balazo en la zona abdominal.

Una ambulancia y un grupo de efectivos se hicieron presentes en su casa de Exaltación de la Cruz donde estaba junto a su madre, que fue quien pidió ayuda ante el brote psicótico de su hijo.

En ese momento, el cantante intentó apuñalar a uno de los agentes y, a modo de defensa, el hombre efectuó un disparó que impactó en la zona abdominal de Charpentier, según la reconstrucción que se desprende del parte policial.

Tras el incidente, el músico fue trasladado al Sanatorio Otamendi donde fue operado producto de la herida y permanece internado con custodia policial. Según se supo, está estable y fuera de peligro.