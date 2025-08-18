CIENTOS DE NIÑOS Y NIÑAS CELEBRARON SU DÍA CON “DIVERSIÓN EN GRANDE”

El Municipio de Río Grande continúa llevando adelante una variada agenda de propuestas en el marco del Mes de las Infancias, con actividades recreativas y culturales en distintos puntos de la ciudad, pensadas para que niños, niñas y familias disfruten de jornadas de juego, alegría y encuentro comunitario.

La previa del Día de las Infancias se vivió este viernes 15 de agosto en el Polideportivo “Carlos Margalot” del barrio Chacra II, con la temática circense como protagonista. Cientos de niños y niñas, junto a sus familias, disfrutaron de shows de telas, tirolesa, inflables, sorteos y la presentación de la Banda Municipal de música.

Además, y como parte de múltiples actividades educativas y recreativas, se hicieron presentes la Escuela de Educación Vial, Tenencia Responsable junto a Defensa Civil, la Juegoteca con un espacio de cuidados, Ronda de Juegos y el Espacio Tecnológico.

Las actividades continuarán durante todo el mes de agosto. El gran cierre del Mes de las Infancias será el próximo sábado 23, a las 15 horas, en el Gimnasio Margen Sur (Wonska 429), con más juegos, espectáculos y propuestas para toda la familia.

De esta manera, el Municipio reafirma su compromiso de acompañar el desarrollo integral de las infancias, generando espacios de cuidado, diversión y comunidad. Cada niño y niña riograndense es el motor para seguir construyendo una ciudad para toda la vida.