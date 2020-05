Cinco años de fructífera trayectoria El Club Uaken celebrará su aniversario a través del Zoom

La institución riograndense, que cuenta con más 90 jugadores entre todas sus categorías, celebrará este martes su quinto aniversario de manera virtual a través de la plataforma Zoom. “Quiero agradecer muy especialmente al entonces Jefe de la Base Aeronaval, capitán Juan Mercatelli y a quienes hasta el día de hoy siguen estando y siempre están dispuestos a colaborar, además con el apoyo de la Agencia de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Río Grande y la Secretaría de Deportes del Gobierno provincial en estos cinco años”, resaltó la presidente de la institución Delia Fresone.

Río Grande.- Delia Fresone Risso, Presidente del Uaken Club Deportivo y Social que este martes 19 de mayo cumple cinco años de labor.

“Desde que comenzó la cuarentena obviamente que todas las actividades se vieron profundamente afectadas, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias; flexibilizarnos y acomodarnos de alguna forma y creo que lo estamos haciendo bastante bien”, entendió la referente del club.

En ese sentido valoró el trabajo de todos los integrantes de la Comisión Directiva, de quienes iniciaron el Club “y de los papás, con lo cual gracias a todo este esfuerzo colectivo vamos para adelante”, acotó.

Agregó que “nos tocó en este contexto llegar a los cinco años del Club y lo vamos a festejar de manera virtual a través de una plataforma muy usada en estos momentos que es el Zoom; a las 21 horas”.

La página oficial en Facebook es www.facebook.com/uakenclub/ donde se dará a conocer el link de Zoom para participar de este importante evento social.

“Ya hemos enviado la invitación a los grupos de las distintas categorías que tenemos hoy en Hockey Pista; por otra parte hemos enviado la invitación a quienes fueron parte desde el inicio, socios, entrenadores, padres que estuvieron desde el principio y la gente que siempre estuvo a nuestro lado”, comentó Delia Fresone.

Actualmente el club tiene más de 90 jugadores.

“Quiero agradecer muy especialmente al entonces Jefe de la Base Aeronaval, capitán Juan Mercatelli y a quienes hasta el día de hoy siguen estando y siempre están dispuestos a colaborar, además con el apoyo de la Agencia de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Río Grande y la Secretaría de Deportes del Gobierno provincial en estos cinco años”, resaltó la dirigente.

Justamente el Uaken Club Deportivo y Social tuvo su fuerte en el Hockey Pista y comenzaron hace cinco años a trabajar en la Base Aeronaval y hace tres años la Secretaría de Deportes de la Provincia les brindó horas y lo propio hizo el Batallón que les prestó el gimnasio del BIM 5.

Actualmente el Hockey tiene mucha presencia y en los últimos años creció exponencialmente. Delia Fresone estuvo más de diez años en el Río Grande Hockey Club, donde adquirió mucha experiencia “y es bueno que se formen otros clubes para potenciar la actividad y generar competencias”, entendió.

Uaken es una voz tehuelche que significa ‘Juntos’ “y por eso nos gustó mucho. Depende como se use el vocablo en las oraciones, supimos después de un tiempo que significaba, araña, garza, brujos y entonces las categorías son: ‘Arañitas’ los más chiquititos, los ‘Brujos’ las categorías Sub10-Sub12 y las ‘Garzas’ Sub14-Sub16. Tenemos 75 deportistas distribuidos en equipos masculinos y femeninos”.

Hace poco más de un año se conformó una subcomisión de papás y jugadores. “Nosotros tenemos Primera Caballeros e Intermedia Damas y es por ello que se ha conformado esta subcomisión para colaborar en todo lo que necesita el club”, explicó Delia Fresone, quien aprovechó para destacar el acompañamiento de padres y familias.

Asimismo resaltó la performance que tienen los jugadores. “En el Pre Evita del año pasado, por ejemplo, los equipos de Sub12 y Sub14 ganaron los tres partidos que jugaron; recuerdo que hicimos un guiso de lentejas para juntar fondos y gracias a Dios nos fue muy bien. También hicimos un desayuno para el Día del Padre y que fue multitudinario, siempre buscamos la forma de festejar y en este caso la manera es virtual por los tiempos que vivimos”.

Delia Fresone Risso ejerce la presidencia desde que nació el Club, el 19 de mayo de 2015. “Iniciamos con algo muy simple, con un grupo de varones que fueron jugadores de Hockey en su infancia y en su adolescencia, incluido algunos de mis hijos, que vinieron a hablar conmigo y con la que fuera la Vicepresidente, Patricia Fernández”, recordó la entrevistada.

“Desde ahí nos planteamos todas las acciones porque armar un club no es fácil, lleva mucho tiempo y siempre está pensado a largo y muy largo plazo. El club nació en el quincho de mi casa donde sigue siendo su sede actualmente; armamos con un grupo de chicos, donde estaban ‘Nacho’, ‘Santi’, Pereyra, Matías Gamarra, Agustín y Moisés Ramos, entre otros, y las chicas con Natalia Cuevas, ‘Vero’ Soto, ‘Gaby’ Sibauti, Mía Finocchio, entre otras -seguramente me olvido de mencionar a muchos- y así fuimos empezando, poco a poco fuimos sumando jugadores y los primeros equipos que tuvimos fueron de Primera Damas y Primera Caballeros de Hockey”, recordó.

Así fueron avanzando y en agosto del 2015 lograron, gracias a los buenos oficios del Capitán Mercatelli, tener acceso al espacio de la Base Aeronaval, “donde fuimos sumando el resto de las categorías, Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y por supuesto la de Primera Damas y Primera Caballeros que ya teníamos”.

Otra novedad para ese mismo tiempo es que lograron conformar un equipo de Handball Femenino “y desde entonces la venimos remando y llevando; el Club ha crecido, han venido muchísimos jugadores, también se han ido; han vuelto, se ha renovado el plantel. En un principio los entrenadores eran jugadores de las categorías mayores, pero desde el año 2017 tenemos profes de Educación Física que están al frente de todas las categorías con un crecimiento muy interesante”, destacó Fresone.

Cabe recordar también que el pasado año, el Uaken Club Deportivo y Social socializó su proyecto institucional en el cual están bien demarcados los contenidos y plan de trabajo de cada una de las categorías. Si bien la cuarentena cortó todas las actividades presenciales, desde mayo, este club echó mano a la plataforma Zoom con la cual están trabajando sus profesores y entrenadores con cada una de las categorías.