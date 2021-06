Colón campeón de la Copa de la Liga

Colón le ganó a Racing 3 a 0 y se consagró campeón de la Copa de la Liga. Aliendro, Bernardi y Castro marcaron para los santafesinos.

Colón de Santa Fe salió esta noche campeón por primera vez en su historia, al vencer en la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol a Racing Club por 3 a 0, en el estadio San Juan del Bicentenario.

Los goles del «Sabalero», que con la corona se clasificó también a la Copa Libertadores 2022, fueron anotados por Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro, a los 13, 26 y 41 minutos de la segunda etapa, respectivamente.

El conjunto de Santa Fe, claro ganador del certamen, logró el primer título de su historia y en diciembre tendrá la chance de sumar otra estrella cuando enfrente a Boca Juniors, ganador de la pasada Copa Diego Maradona, en el marco del «Trofeo de Campeones».

Síntesis

Racing Club: Gastón Gómez; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Lucas Orban; Ignacio Piatti, Mauricio Martínez y Leonel Miranda; Tomás Chancalay, Enzo Copetti y Darío Cvitanich. DT: Juan Antonio Pizzi.

Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Facundo Mura, Facundo Garcés, Gonzalo Piovi y Gonzalo Escobar; Federico Lértora, Alexis Castro, Rodrigo Aliendro y Cristian Bernardi; Cristian Ferreira; y Luis Miguel Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Goles en el segundo tiempo: 12min. Alliendro (C), 26min. Bernardi (C), 41min. Castro (C).

Cambios: al inicio de la segunda etapa: Anibal Moreno por Cvitanich (R); en el segundo tiempo: 18min. Nicolás Leguizamón por Rodríguez (R); 19min. Matias Rojas por Piatti (R), Maximiliano Lovera por Martínez (R); 28min. Ignacio Galván por Domínguez (R); 34min. Santiago Pierotti por Bernardi (C); 37min. Juan Cáceres por Pillud (R); 42min. Yeiler Goez por Castro (C).

Amonestados: Martínez (R), Garces (C), Rodriguez (C), Bernardi (C), Gómez (C).

Estadio: San Juan del Bicentenario.

Árbitro: Néstor Pitana.