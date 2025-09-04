COMENZÓ LA LIGA TOLHUINENSE DE VÓLEY

Comenzó en Tolhuin la segunda edición de la liga local de vóley con la participación de equipos de Río Grande. La jornada de partidos se desarrolló en el gimnasio del Colegio Trejo Noel con una buena asistencia de público.

El encuentro fue organizado por la Dirección Provincial de Desarrollo Deportivo Tolhuin y contó con la participación de deportistas de la Escuela de Vóley de Tolhuin y de Río Grande. Se realizaron ocho partidos entre los equipos Albi Celeste y Naranja, Club de Amigas, Casa del Deporte RG, y Muni en el lado femenino mientras que en el masculino se presentaron Albi Naranja y Celeste, Casa del Deporte, Lobos, Club de Amigos y Cacheros.

El formato de la liga es por suma de puntos en cuatro fechas, con encuentros de ida y vuelta. Se clasifican los mejores cuatro equipos en cada rama para definir los playoffs y la final que se llevarán ambas llaves en la Casa del Deporte Tolhuin, prevista para el 14 de septiembre.

Resultados de la primera jornada

Masculino

C.D.D 2

Albi Naranja 0

C.D.D 2

Lobos 0

Club de amigos 2

Cacheros 0

Albi Naranja 2

Albi Celeste 0

Femenino

C.D.D 2

Albi Celeste 0

C.D.D 2

Albi Naranja 1

Club de Amigas 2

Muni 0

Albi Naranja 2

Albi Celeste 1