Cómo compró el dominio de Google Argentina Nicolás Kuroña

Nicolás Kuroña contó paso a paso cómo fue que compró Google.com.ar, el dominio de Google Argentina. Todavía no le devolvieron los 270 pesos que gastó.

El miércoles último, miles de usuarios se sorprendieron al intentar entrar a Google.com.ar, la URL de Google Argentina. El sitio aparecía como no disponible. El dominio apareció a la venta y fue comprado por un joven de Berazategui. Nicolás Kuroña se hizo mundialmente famoso.

Oriundo de Berazategui, el argentino fue el dueño del dominio de Google Argentina por unos instantes. Poco después de dos horas ya figuraba nuevamente como propiedad de Google, pero el sitio tardó algo más en volver a funcionar. Lo compró por un precio irrisorio: a sólo $270 que es lo que cuestan los dominios en Nic Argentina.

Nicolás Kuroña habló por primera vez el viernes en Bendita TV acerca del suceso: «Yo estaba en la computadora tranquilo y me llega un mensaje a un grupo de WhatsApp que tengo que no andaba Google. Dije ‘a ver, voy a probar’, pongo el navegador Google.com.ar y veo que no entra».

«Entonces dije ‘no puede ser, voy a entrar a Nic.Ar a ver si está el dominio disponible, no está disponible o qué pasa’. Cuando entré a Nic.Ar vi que el dominio estaba disponible y dije ‘no puede ser, no creo que me deje el sistema comprar el dominio’. Entonces probé y el sistema me lo permitió, después me llegó el mail con la factura de compra»», relató.

No obstante, aclaró: «Mis intenciones nunca fueron malas, para nada, simplemente probé en Nic.Ar ver si podía comprar el dominio que estaba viendo como disponible y cuando vi que me llegó la factura en el mail y volví a probar en el nombre de Google.com.ar y vi que aparecían mis datos, yo me quedé congelado mirando a la pantalla sin poder creer lo que estaba pasando».

¿Lo llamaron del gigante de las búsquedas en Internet? «No, no se comunicaron los de Google, tampoco pretendía eso. Me puse a esperar. Duró un par de horitas y me lo sacaron, obviamente», cerró.