Cómo se conecta «It: Welcome to Derry» con el multiverso de Stephen King: «Todo está conectado»

A partir de este domingo, todos flotaremos. La esperada serie «It: Welcome to Derry» (It: Bienvenidos a Derry), precuela de las películas de «It» dirigidas por Andy Muschietti, se estrena en HBO el 26 de octubre de 2025 y promete no solo aterrorizar a los espectadores con la historia de Pennywise, sino también abrir una ventana al vasto multiverso de Stephen King.

Ambientada en 1962, «It: Bienvenidos a Derry» explora los orígenes del mal en Derry, Maine, y revela conexiones profundas con obras emblemáticas del maestro del horror, como «The Dark Tower» y «The Shining». Según el propio Muschietti, en una entrevista exclusiva para TV Insider, «el propósito del show, entre otros, es abrir una ventana al otro lado… y dar a la audiencia la sensación de que todo lo que saben sobre el libro, las historias y las películas es solo la punta del iceberg».

El rol central de «The Dark Tower» en el macroverso de Stephen King

En el corazón de las conexiones multiversales de King se encuentra «La Torre Oscura» («The Dark Tower»), una saga épica que actúa como el eje que sostiene múltiples realidades. Muschietti ha explicado que «todo lo que está al otro lado está conectado a The Dark Tower porque es el mismo universo, el macroverso».

En «It: Welcome to Derry», esta idea se materializa al mostrar que Pennywise no es un monstruo aislado, sino una entidad interdimensional del Todash Space o macroverso, atrapada bajo Derry y vinculada a fuerzas cósmicas mayores.

Imagen ilustrativa de Roland Deschain, El Pistolero, protagonista de «La Torre Oscura» de Stephen King.

La serie ofrece «vistazos al otro lado» desde una perspectiva humana, yendo más allá de la especulación para explorar cómo Derry forma parte de este entramado mayor, similar a pueblos malditos como Castle Rock o Jerusalem’s Lot.

Sin embargo, los creadores aclaran que no se trata de un crossover masivo al estilo de «Castle Rock», ya que la serie de «It» -explícitamente- une diversos elementos cruciales y puntuales del universo de Stephen King.

En una entrevista exclusiva para Entertainment Weekly, el productor Brad Caleb Kane enfatizó: «La decisión se tomó temprano para contar una historia específica de Derry en 1962 y no hacer mucha polinización cruzada en el universo de King. Hay un show específico para eso: se llama Castle Rock».

Sin embargo, si bien este mes de octubre se estrena la primea temporada, la serie planea expandir esta mitología en temporadas futuras, revelando «el iceberg bajo el agua y todo lo que no es perceptible por los humanos».

Maturin, la tortuga cósmica: un guardián del multiverso

Uno de los elementos más icónicos que une «It» con «The Dark Tower» es Maturin, la antigua tortuga cósmica que representa la creación y el equilibrio, opuesta a la destrucción de Pennywise. En la novela original de «It», Maturin ayuda al Club de los Perdedores a derrotar al payaso, y en «La Torre Oscura», es uno de los doce Guardianes de los Rayos que sostienen la torre, permitiendo la existencia de todas las realidades de King.

La tortuga Maturin » (izquierda) e «It» (derecha) son entidades opuestas. Mientras una busca el equilibrio y representa la creación, la otra busca el terror y destrucción.

Muschietti ha confirmado que Maturin aparecerá en la serie, explorando más el «otro lado» y los orígenes de Pennywise, lo que podría incluir referencias sutiles en temporadas posteriores. En el tráiler, símbolos como un amuleto de tortuga que lleva Lily representan protección contra el caos de Pennywise, reforzando esta batalla eterna entre creación y destrucción.

Dick Hallorann y la conexión con «The Shining»

La serie introduce a un joven Dick Hallorann, interpretado por Chris Chalk, el chef con habilidades psíquicas de «The Shining» («El Resplandor»). En la novela de «It», Hallorann salva vidas durante el incendio de The Black Spot en 1930, un club nocturno para soldados afroamericanos en Derry, incendiado por racistas, y entre los rescatados está el padre de Mike Hanlon.

Chris Chalk como Dick Hallorann en ‘It: Bienvenido a Derry’. Foto: Brooke Palmer/HBO

En el tráiler, Hallorann es guiado por Maturin hacia la guarida de Pennywise, un laberinto de cuerpos flotantes de niños desaparecidos, ampliando el multiverso al mostrar cómo personajes recurrentes cruzan historias.Muschietti lo describe como «un no-brainer», destacando cómo estos cruces enriquecen el universo de King.

Los easter eggs en «It: Welcome to Derry» y referencias ocultas: De Shawshank a «The Mist»

Los tráilers y el primer episodio de «It: Bienvenidos a Derry» están repletos de guiños para fans. Por ejemplo, un autobús de prisión etiquetado «Shawshank State Prison» alude a «The Shawshank Redemption», integrando elementos carcelarios de King en el multiverso.

En el primer capítulo de la serie, hay una gran «fiesta de referencias» entre las que destacan el nombre «Major Hanlon» (posible abuelo de Mike Hanlon), la estatua de Paul Bunyan que cobra vida en la novela, grafiti con «Alvin Marsh» (padre abusivo de Beverly), y múltiples tortugas como el lema «Bert the Turtle» o un juguete de Cracker Jack, simbolizando suerte y conexiones al Dark Tower.

El autobús de «Shawshank State Prison» que aparece en «It: Welcome to Derry», claro guiño a la película y novela de King. Foto: HBO

El tráiler también evoca «The Mist» con una niebla que envuelve Derry, representando la influencia corruptora de Pennywise más allá de los alcantarillados. Otras formas de Pennywise, como un Tío Sam decrépito o una anciana desnuda, adaptan el terror a los miedos y traumas de la Guerra Fría, mientras que un avión de juguete cayendo en una alcantarilla hace eco del barco de papel de Georgie. Estos detalles no solo honran el lore de King, sino que sugieren que «Derry no está maldita por Pennywise; Pennywise existe por Derry».

¿Qué viene después de «It: Welcome to Derry»? El futuro del universo de King

Con planes para tres temporadas, «It: Welcome to Derry» podría profundizar en el macroverso, aunque limitada por derechos de adaptación (como los de «The Dark Tower» en manos de Mike Flanagan).

Muschietti, un obsesionado confeso con Stephen King, ve la serie como una expansión mítica que une «It» con «The Shining», «The Mist» y «The Dark Tower», explorando no solo el miedo, sino la corrupción de la creencia y la sociedad

Tráiler de «It: Bienvenidos a Derry»

Para los fans, esto significa un universo más unificado y terrorífico, donde cada historia es un hilo en una red cósmica. Como dice el tráiler: «El miedo se asienta en cada persona viva que toca, como una niebla».