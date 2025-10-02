CON MÁS DE 2700 ARTISTAS EN ESCENA, COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN DE “EL ARTE DEL MOVIMIENTO”

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, convoca a toda la comunidad a ser parte de una nueva edición de “El Arte del Movimiento”, un tradicional evento que reúne a artistas de la ciudad en torno a la danza y la expresión artística.

Del 2 al 5 de octubre, el Polideportivo “Carlos Margalot” será escenario de un gran despliegue que convocará a miles de artistas, estudios y academias riograndenses, quienes compartirán con los vecinos y vecinas el resultado de su trabajo, compromiso y dedicación.

En esta edición, se proyecta el movimiento artístico más importante de toda la Patagonia, con la participación de más de 2.700 artistas en escena distribuidos en cinco funciones, incluida una doble función el día domingo. Entre los y las participantes se destacan academias, escuelas, institutos, escuelas públicas, grupos coreográficos y ballets, que este año se inscribieron para ser parte de este gran encuentro.

Durante estas jornadas, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de ritmos, géneros y estilos de danza, con presentaciones que abarcarán todas las edades y niveles. Este evento no solo celebra el talento local, sino que también fortalece la unión de familias, docentes y vecinos en torno al arte, reafirmando valores de acompañamiento y comunidad.

Asimismo, “El Arte del Movimiento” se viene potenciando año tras año con una producción de excelencia en cuanto a sonido, técnica e iluminación, alcanzando los más altos estándares de calidad. El Municipio brinda condiciones técnicas profesionales y un escenario de gran envergadura para que cada artista pueda expresar su trabajo en las mejores condiciones posibles y ofrecer lo mejor de su arte a la comunidad.