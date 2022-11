Con Nicolás González y Joaquín Correa fuera del Mundial, la lupa ahora está puesta en Marcos Acuña

Jugó el primer tiempo del último amistoso y si bien arrastra algunos dolores producto de una pubalgia crónica, aparentemente estaría en la máxima cita del fútbol. Sin embargo en la Selección no descartan que pueda quedarse sin Mundial.

Lionel Scaloni está alerta a la evolución de los futbolistas que sufren molestias.

Nicolás González no se recuperó del desgarro sufrido el último 22 de octubre y se quedará sin ir al Mundial de Qatar. A este caso se sumó el de Joaquín Correa, que por un problema en la rodilla también quedó desafectado de la convocatoria mundialista. Ahora, el jugador que preocupa al cuerpo técnico es Marcos Acuña, que tiene una pubalgia crónica y una molestia en la rodilla y podría quedarse fuera de Qatar.

Después del partido contra Emiratos Árabes, Lionel Scaloni había reconocido “algunos unos problemitas”. Apenas un día después, desde la Selección argentina confirmaron que González no jugará el Mundial de Qatar 2022 y lo reemplazará Ángel Correa. Lo mismo sucedió con el “Tucu” Correa, que quedó fuera de la nómina y su reemplazante será Thiago Almada, el futbolista del Atlanta United de la MLS.

El otro “tocado” que preocupa al cuerpo técnico de la Selección

Acuña jugó el primer tiempo del último amistoso y si bien arrastra algunos dolores producto de una pubalgia crónica, aparentemente estaría en la máxima cita del fútbol. Sin embargo, luego de las bajas de González y Correa, desde la Selección no descartan que pueda quedarse sin Mundial.

Joaquín Correa, autor del último gol contra Emiratos Árabes, arrastra una molestia en su rodilla.

La lista de la “enfermería” de Scaloni

Otro que llega tocado es Cuti Romero: el defensor del Tottenham sigue con algunas molestias musculares, aunque todo indica que estará disponible para el debut mundialista del próximo martes. Llegaría sin ritmo futbolístico, ya que el último partido fue el 26 de octubre por Champions League contra Sporting Lisboa.

Los que también están en la lista de la “enfermería”, aunque con cuadros de mucha menor gravedad, son Lautaro Martínez, que no sumó minutos en el último amistoso antes de la máxima cita del fútbol porque no querían sobreexigirlo físicamente, ya que jugó muchos partidos semanas anteriores, y Alejandro “Papu” Gómez, que no estuvo en el banco porque arrastra una molestia, aunque no tendría ninguna dificultad para estar en Qatar.

Paulo Dybala llegó con lo justo: Scaloni lo esperó hasta el final y lo incluyó en la lista de 26. Si bien le falta ritmo ya que solo jugó 20 minutos en el último partido de la Roma, son optimistas respecto a su evolución. Todo indica que estaría para ingresar un rato contra Arabia Saudita.