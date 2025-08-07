Condenan al empresario que en pleno vuelo amenazó a las azafatas con una violación grupal y con explotar el hotel donde se alojarían

Las azafatas de una importante línea aérea sufrieron un momento traumático con un millonario en uno de sus recorridos. El hecho no quedó impune ya que un juzgado dictaminó sobre lo ocurrido en el avión.

Un empresario que viajaba en primera clase y en estado de ebriedad le gritó a las tripulantes de la aerolínea Virgin Atlantic luego de que éstas le pidieran que volviese a su asiento. Sin embargo, él permaneció en la barra de bebidas, agarrando pedazos de hielo con la mano.

A pesar de encontrarse con su pareja y sus tres hijos, ningún afecto impidió que el hombre de negocios se desatara. Según el personal a bordo, arrastraba las palabras al hablar y presumía de su puesto jerárquico, además de «tener contactos».

Si bien su esposa intentó intervenir, el hombre la apartó diciéndole que no hablara.

La perturbadora escena en las alturas

Se trata de Salman Iftikhar, de 37 años, y según aparece en su cuenta de LinkedIn es fundador y director de la empresa de reclutamiento «Staffing Match».

Todo iba normalmente hasta que comenzó el turno de la comida en el viaje entre Londres y Pakistán que se extendería por ocho horas.

El empresario, quien había tomado champagne, se inquietó por las instrucciones de la azafata. «No me digas qué hacer, maldita zorra racista. Sé de dónde eres en Cardiff», la amenazó sin querer moverse.

Todo sucedió en el vuelo que había salido desde el aeropuerto de Heathrow, Londres, e iba en dirección a Lahore, Pakistán, el 7 de febrero de 2023. Las azafatas se alojarían en un hotel del país asiático, lugar sobre el que Iftikhar estaba informado.

Tensión en el aire por las agresiones de un pasajero. Foto: Archivo

«Esa maldita oveja blanca morirá. El suelo de tu hotel volará por los aires y desaparecerá. Te sacarán de la habitación de los pelos, te violarán en grupo y te prenderán fuego», gritó amenazante.

Mientras tanto, los tres pequeños lloraban y le rogaban a su padre que se detuviera. Al aterrizar en Lahore el agresor no fue detenido, pero parte de las consecuencias por sus ataques resultarían inmediatas.

Maldiciones racistas e historial de alcoholismo

Una de las azafatas involucradas dijo al tribunal británico que tuvo que ausentarse 14 meses en el trabajo por el efecto traumático que le produjo ser amenazada con una violación en grupo.

«Soy una azafata fuerte, valiente, feliz, y me encantaba mi trabajo. Me conocen mucho. Llevo 37 años volando con Virgin Atlantic. Trabajaba cuando todos los vuelos se suspendieron el 11-S, incluso volé en una zona de guerra, pero este incidente me ha destrozado», declaró ante el fiscal una de las víctimas.

Además hubo ataques racistas, cuando el sujeto agregó a la proliferación de insultos el término «zorra blanca galesa».

También hubo acusaciones cruzadas de racismo con las que el rico hombre de negocios se justificó. «Me llamaste p*ki delante de todo el mundo», dijo en uno de los vídeos registrados. Este término también conocido como «paki» refiere a «Pakistán» y fue originado en el Reino Unido como insulto a los asiáticos británicos.

Pero la violencia no se remitió solamente a lo verbal. Incluso intentó pelear con el comisario de a bordo, Tommy Merchant, a quien lo agarró y le dijo que se callara. Sin embargo, estas agresiones no prosperaron en el juicio.

El episodio tuvo lugar en un vuelo de Virgin Atlantic. Foto ilustrativa: EFE

Finalmente, luego de más de dos años del hecho, el pasajero fue condenado a 15 meses de prisión en Londres por sus graves amenazas. El arresto se llevó a cabo en su casa de más de un millón de dólares en Iver, Buckinghamshire. el 16 de marzo de este año.

La sentencia de la Corte de la Corona de Isleworth se incorpora al historial del sujeto de origen pakistaní, quien tuvo seis condenas previas, incluyendo una agresión común en el año 2004, y haber conducido alcoholizado cuatro años después.