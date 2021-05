Confinamiento: los comercios no esenciales no podrán abrir sus puertas en el AMBA

Pese a que desde la Ciudad aseguraron que iba a está permitida la venta en la puerta de los comercios no esenciales de 10 a 18hs, tras la reunión tripartita en Casa de Gobierno se reverá la medida. Sólo se permitirá delivery o Take away al igual que en el resto del AMBA.

La Ciudad dio marcha atrás con una de las medidas que había anunciado ayer tras el anuncio del presidente Alberto Fernandéz de un confinamiento por 9 días en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) . Luego de la una reunión de este viernes con ministros nacionales y funcionarios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires se decidió que los comercios no esenciales no puedan abrir sus puertas, durante el período acordado, ni puedan vender desde la puerta del local.

En conferencia de prensa, el Jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta dijo ayer que los locales no esenciales podrán continuar trabajando, pero de la puerta hacia afuera. Las actividades económicas quedaban exceptuadas de las nuevas restricciones. Sin embargo, hoy aseguraron que la medida no se llevará acabo, con el objetivo de frenar el avance de los contagios de coronavirus.

Los comercios no esenciales, solo podrán hacer delivery o take away y los empleados o dueños de comercios de Ciudad que vivan en Provincia no tendrán habilitación para ingresar a Ciudad y se caen sus permisos.

Los shoppings y centros comerciales seguirán sin abrir durante los próximos 9 días. Sólo podrán continuar su actividad los comercios esenciales en un horario restringido.

La reunión se llevó a cabo luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara un aislamiento estricto por 9 días que comenzará a regir en el primer minuto de mañana en las zonas de mayor riesgo epidemiológico del país, entre ellas el AMBA, en el marco de lo que calificó como «el peor momento desde que comenzó la pandemia» del coronavirus.