Confusión y tragedia en Vicente López: el hermano de un bailarín denunció un robo en su casa pero murió forcejeando con la Policía

Un confuso episodio que terminó en tragedia e involucra a la Policía Municipal de Vicente López ocurrió días atrás luego de que Octavio Buccafusco, de 34 años, llamara al 911 denunciando un robo en su casa. Pero cuando los agentes arribaron al lugar la víctima discutió con ellos e intentó escaparse. Hubo un forcejeo en plena calle, y el denunciante terminó muerto.

Ahora, la familia de la víctima liderada por el bailarín Augusto Buccafusco denuncia que el hombre murió asfixiado y hablan de «exceso» en la fuerza empleada por los efectivos de la mencionada fuerza de seguridad. Hay cámaras de vigilancia que registraron todo el episodio, y la fiscalía investiga el caso.

El bailarín Augusto Buccafusco es hermano del hombre que murió asfixiado tras un forcejeo con la Policía en Vicente López.

Las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas sobre Avenida Maipú y Güemes muestran a un joven con un perrito en sus brazos, y varios agentes policiales rodeándolo. En todo momento se ve que el joven trata de irse del lugar.

Acto seguido, se puede observar a varios agentes policiales que se abalanzan contra la persona que había denunciado el robo y la tiran al piso como si se tratara de un delincuente.

Luego, entre tres o cuatro agentes se quedan encima de la persona que luce inmovilizada de cara al suelo, totalmente reducida.

Personal de seguridad de Vicente López en el foco por «exceso de fuerza». Foto: captura

Las versiones cruzadas del hecho

Desde la Policía municipal de Vicente López informaron que luego de realizarse la denuncia y tras el arribo del personal de la fuerza de seguridad a la casa en la que supuestamente habían robado, el hombre de 34 años estaba «muy exaltado y agresivo» y que pretendió escaparse.

Sin embargo, esta versión contrasta con lo denunciado por Augusto, el hermano de la víctima. Este último sostuvo que su hermano «no confiaba» en los agentes municipales, y que «hubo un exceso en la fuerza» que le provocaron la muerte. «A mi hermano lo asfixiaron y mataron durante el procedimiento. No tengo dudas», sentenció.

En diálogo con TN, Buccafusco confió que el llamado al 911 por parte de su hermano se dio durante la madrugada, entre las 5:30 y las 7, y que cuando arribaron los agentes municipales al lugar, el denunciante pretendió ir a la seccional policial «porque no confiaba en ellos».

«Lo persiguieron hasta Maipú y Güemes. No se bien qué pasó que lo redujeron y luego se quedaron encima de él como 15 minutos. ¿Qué persona puede resistir tanto tiempo el peso de tres o cuatro personas? A mi hermano lo mataron», insistió.

Y siguió: «Los agentes lo tuvieron tirado en el piso más de 10 minutos, y en ningún momento le hicieron maniobras de RCP. Nada. ¿Me vas a decir que no te das cuenta que la persona ya no pone resistencia y está desmayada o muerta?».

En esta misma línea: concluyó: «Quiero denunciar la falta de preparación que tiene esta gente y la incompetencia. Tuvieron que utilizar fuerza extrema para reducir a alguien con un perrito en brazos. Es increíble».