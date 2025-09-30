CONOCÉ EL LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN ZONA SUR

Dicho espacio funciona en articulación con el Centro de Atención Primaria N° 3, allí se podrán realizar estudios de rutina como hemograma; glucemia; urea; creatinina hepatograma; colesterol; triglicéridos; orina completa; urocultivo. Además de diagnóstico de enfermedades infecciosas respiratorias como tuberculosis; también VIH, entre otros.

La solicitud de turnos se realiza en los horarios de 7 a 14 horas comunicándose vía WhatsApp al número: 2964-586014 o de manera presencial, acercándose a El Alambrador 212.

A través del funcionamiento de este espacio, se da respuesta a una necesidad histórica planteada por las familias de la zona y se reafirma el compromiso, de la gestión municipal, con la salud pública cercana, equitativa y digna.