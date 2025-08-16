CONOCÉ LOS DISPOSITIVOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE

La gestión del Intendente Martín Perez sostiene una red de 15 dispositivo sanitarios distribuidos en toda la ciudad. A través del siguiente link: https://www.riogrande.gob.ar/salud/, los vecinos y vecinas podrán acceder al mapa interactivo con su ubicación, por especialidades o zonas.

El Municipio de Río Grande construye políticas sanitarias con acciones basadas en la prevención y promoción de la salud, con la meta de lograr un bienestar integral para todas y todos los riograndenses.

En este marco, los espacios que integran el sistema municipal de salud son:

-Centro Municipal de Salud N.° 1 (Chacra II);

-Centro Municipal de Salud N.° 2 (B° Malvinas Argentinas);

-Centro Municipal de Salud N.° 3 (Zona Sur);

-Centro Municipal de Salud N.° 4 (B° De Las Aves);

-Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”;

-Centro Municipal de las Infancias;

-Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y su Anexo;

-Casa de María;

-Área de Prevención y Promoción;

-Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”;

-Banco de Ayudas Técnicas;

-Bromatología;

-Centro de Especialidades Médicas (CEM);

-Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Casa de Jóvenes).

Todos los dispositivos mencionados, se encuentran brindando contención y una atención integral, gratuita y accesible para cada vecino y vecina.

Aquellos interesados en conocer dónde atenderse, por especialidad o zonas, deberán ingresar al link: https://www.riogrande.gob.ar/salud/. Además, encontrarán los distintos programas de salud que lleva adelante el Municipio para el bienestar integral de la comunidad.

Mediante estos espacios, el Municipio prioriza la salud, ayudando a garantizar y contribuir al desarrollo en relación a las necesidades de la población, con el fin de construir una Río Grande para toda la vida.