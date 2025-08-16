CONOCÉ LOS DISPOSITIVOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE

La gestión del Intendente Martín Perez sostiene una red de 15 dispositivo sanitarios distribuidos en toda la ciudad. A través del siguiente link: https://www.riogrande.gob.ar/salud/, los vecinos y vecinas podrán acceder al mapa interactivo con su ubicación, por especialidades o zonas.
El Municipio de Río Grande construye políticas sanitarias con acciones basadas en la prevención y promoción de la salud, con la meta de lograr un bienestar integral para todas y todos los riograndenses.
En este marco, los espacios que integran el sistema municipal de salud son:
-Centro Municipal de Salud N.° 1 (Chacra II);
-Centro Municipal de Salud N.° 2 (B° Malvinas Argentinas);
-Centro Municipal de Salud N.° 3 (Zona Sur);
-Centro Municipal de Salud N.° 4 (B° De Las Aves);
-Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”;
-Centro Municipal de las Infancias;
-Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y su Anexo;
-Casa de María;
-Área de Prevención y Promoción;
-Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”;
-Banco de Ayudas Técnicas;
-Bromatología;
-Centro de Especialidades Médicas (CEM);
-Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Casa de Jóvenes).
Todos los dispositivos mencionados, se encuentran brindando contención y una atención integral, gratuita y accesible para cada vecino y vecina.
Aquellos interesados en conocer dónde atenderse, por especialidad o zonas, deberán ingresar al link: https://www.riogrande.gob.ar/salud/. Además, encontrarán los distintos programas de salud que lleva adelante el Municipio para el bienestar integral de la comunidad.
Mediante estos espacios, el Municipio prioriza la salud, ayudando a garantizar y contribuir al desarrollo en relación a las necesidades de la población, con el fin de construir una Río Grande para toda la vida.