Contactó a una menor por redes, la acosó y le pidió que se grabara su nombre en la piel

Un adolescente de 18 años de Preston, en el condado de Lancashire, Inglaterra, fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel por manipular y acosar a una menor de 14 años, a quien incluso alentó a autolesionarse: le pidió que se grabara su nombre en la piel.

Kai Edmundson, descrito por la Policía de Lancashire como «un individuo peligroso», llevó a cabo el acoso durante cuatro meses a través de redes sociales como Telegram, Discord y WhatsApp para contactar a la menor. Aunque él vivía en Oswaldtwistle, una localidad del distrito de Hyndburn, y la niña en el condado de Derbyshire, nunca se conocieron en persona.

El vínculo comenzó en septiembre pasado a través de Discord. La menor, que entonces tenía 14 años, le había informado su edad, de acuerdo con un comunicado de la policía.

Edmundson no solo se refirió a sí mismo como un pedófilo, sino que también le envió hasta cinco imágenes sexuales de niños y un enlace a una página web donde se podía encontrar este tipo de material, incluyendo algunas de menores de tan solo cuatro años. Además, le exigió que le enviara fotos y videos de ella desnudándose.

Kai Edmundson animó a la niña a empeorar su trastorno alimentario y le pidió que se grabara su nombre en la piel. Foto: Shutterstock

A medida que las conversaciones continuaron, la conducta de Edmundson se intensificó: animó a la niña a empeorar su trastorno alimentario. También la instó a que se autolesionara y le pidió pruebas de que había cumplido. En un momento, incluso le dijo a la niña que se refiriera a él como un «pedófilo asqueroso» y detalló su deseo de cometer crímenes.

El contacto se detuvo el 31 de enero de 2025. El caso fue denunciado a la Policía de Derbyshire, quienes visitaron a la menor. Las autoridades lograron recuperar capturas de pantalla de las conversaciones en Discord, operadas por Edmundson, y pudieron ver las marcas del nombre «Kai» que la niña se había grabado en el cuello.

Adolescente de Preston condenado por acoso y posesión de material inapropiado

La policía arrestó a Edmundson el 1 de abril. Tras la incautación de su teléfono, los agentes encontraron contenido de abuso sexual de menores en su dispositivo.

Edmundson se declaró culpable de todos los delitos presentados en su contra, que incluyeron comunicación sexual con un niño, incitación a actos sexuales, alentar autolesiones graves y posesión de imágenes inapropiadas.

El joven, que anteriormente residía en Oswaldtwistle, pero ahora no tiene domicilio fijo, compareció este 24 de octubre ante el Tribunal de la Corona de Preston, donde fue sentenciado. Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso una Orden de Prevención de Daño Sexual indefinida y le ordenó inscribirse en el Registro de Delincuentes Sexuales de por vida.

Edmundson se declaró culpable de todos los delitos presentados en su contra. Foto: Policía de Lancashire.

El detective sargento Nicholas Barker, del Equipo de Explotación Infantil por Internet del Este, declaró que Edmundson es un joven «sumamente perturbado, con puntos de vista y comportamientos extremadamente inquietantes» y que representa un «riesgo grave para los niños» debido a sus acciones online.

El oficial enfatizó que la policía está trabajando arduamente para advertir a padres e hijos que tengan cuidado con los «depredadores en línea» como Edmundson, quienes pueden actuar como si fueran amigos, pero que en realidad son individuos «peligrosos que buscan hacer daño grave».