CONVOCATORIA ABIERTA PARA SUMARSE A LAS PROPUESTAS DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE ORQUESTAS Y COROS EN LA PROVINCIA

El Programa Provincial Orquestas y Coros perteneciente a la Secretaría de Políticas de Inclusión del Ministerio de Educación de la provincia invita a niñas, niños y jóvenes a participar de las propuestas musicales que se ofrecen durante todo el año.

Estos espacios de encuentro y aprendizaje buscan fortalecer el acceso a la música desde la infancia promoviendo valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la creatividad, donde los más pequeños pueden descubrir la música, desarrollar su expresión artística, compartir con otros y disfrutar de la experiencia de cantar y tocar instrumentos en conjunto.

Estas propuestas se pueden encontrar en las tres ciudades. Los interesados se pueden acercar en los días y horarios establecidos o contactarse a los teléfonos indicados.

Ushuaia

-Coro Infantil (6 a 11 años), los sábados de 11:30 a 12:45h, en el Colegio “Los Andes” (Felipe Romero 205) y los miércoles, de 18.30 a 19.45h en la Escuela N°39 «Mirador de Olivia» (Pionero Fueguino 4349). Tel (2932) 455835 / (2901) 607564

-Orquesta Juvenil (12 a 17 años), de lunes a sábados en el Colegio “Los Andes”. Tel: (2901) 651180 / (2901) 536209

Tolhuin

-Ensamble de Percusión “Latido Austral” (9 a 17 años), los martes y jueves de19:00 a 20:30h y los sábados de 11:00 a 13:00h en el Centro Cultural Lola Kiepja (Michay 820). Tel: (2901) 646860

Río Grande

-Coro Juvenil “Remate de Voces” (13 a 17 años), los lunes y miércoles 18:30 a 20:00h y los sábados de 11:00 a 13:00h, en el Colegio Provincial Haspen. Tel: (2964) 465099

-Big Band Fuego Jazz (13 y 17 años), de lunes a viernes de 18:30 a 20:00h y los sábados de 11:45 a 13:45h en el Colegio “Alicia Moreau de Justo”. Tel: (2964) 469061

El programa ha demostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, reuniendo a una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Sus proyectos se consolidan a través de muestras anuales y diferentes actividades con la familia y comunicad, con amplia convocatoria, donde las y los participantes comparten lo aprendido, acompañados por un equipo docente con gran experiencia y compromiso, que sostiene y enriquece cada propuesta artística.