Copa Argentina: Independiente le ganó a Atlético Tucumán y avanza

El único gol lo marcó el ecuatoriano Juan Cazares, a los 32 minutos del segundo tiempo, cuando el tucumano jugaba con diez por la expulsión de Nicolás Thaller.

Independiente clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina al vencer a Atlético Tucumán por 1 a 0, en un encuentro disputado esta noche, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En la próxima instancia, Independiente se enfrentará a Vélez, probablemente en agosto.

Síntesis de Atlético Tucumán 0-1 Independiente

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Manuel Capasso, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Cirus Rius, Gastón Gil Romero, Joaquín Pereyra y Ramiro Ruiz Rodríguez; Augusto Lotti y Ignacio Maestro Puch. DT: Lucas Pusineri.

Independiente: Sebastián Sosa; Joaquín Laso, Sergio Barreto y Juan Manuel Insaurralde; Alex Vigo, Lucas Romero, Gerónimo Poblete, Lucas González y Lucas Rodríguez; Leandro Fernández y Leandro Benegas. DT: Eduardo Domínguez.

Gol en el segundo tiempo: A los 34m. Juan Cazares (I)

Cambios en el segundo tiempo: A los 12m. Eugenio Isnaldo por Lotti (AT) y Ramiro Carrera por Rius (AT), 15m. Bruno Bianchi por Maestro Puch (AT) , 17m. Juan Cazares por Insaurralde (I), 24m. Rodrigo Márquez por Vigo (I) y Iván Marcone por Poblete (I), 36m. Kevin Isa Luna por Ruiz Rodríguez (AT) y Guillermo Acosta por Gil Romero (AT) y 40m. Damián Batallini por Fernández (I).

Amonestados: Vigo y Laso (I).

Incidencia en el segundo tiempo: A los 13m. expulsado Nicolás Thaller (AT)

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: 23 de Agosto (Jujuy).