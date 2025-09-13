Copa Davis: el dobles de Zeballos y Molteni ganó y Argentina sacó pasaje para el Final 8 en Bolonia tras una serie perfecta contra Países Bajos

Si el viernes había sido perfecto, con los puntos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo a Jesper De Jong y Botic van de Zandschulp en los singles respectivamente, el sábado fue soñado, ya que en el primer punto, el del dobles de Horacio Zeballos, recientemente campeón del US Open, y Andrés Molteni, el equipo de Javier Frana aseguró su presencia en el Final 8, que se disputará en noviembre en Bolonia. La pareja albiceleste se impuso por 6-3 y 7-5 a la dupla de Sander Arends (23° del mundo en dobles) y van de Zandschulp, quien reemplazó a último momento a a Sem Verbeek (48°).

Argentina vs Países Bajos, por la Copa Davis, minuto a minuto:

Sáb. 13.09.2025-11:38

Debuta Comesaña

El cuarto punto de la serie ya definida entre Países Bajos y Argentina lo protagonizarán Jesper de Jong y Francisco Comesaña.

Sáb. 13.09.2025-11:27

Por segundo año al hilo en el Final 8

Argentina se clasificó por segundo año consecutivo, luego de vencer como visitante a Países Bajos, subcampeón vigente.

Sáb. 13.09.2025-11:10

Molteni: «Es un orgullo jugar para Argentina»

El doblista se alegró por darle al equipo el tercer punto que definió la serie contra Países Bajos. «Nunca hay que darse por vencido, la luchamos mucho en el segundo set. Molto es un animal, creo que ni él sabe cómo jugó. Por suerte lo acompañé bien hoy», rescató Zeballos. «Nos conocemos desde hace mucho tiempo, jugamos juntos interclubes y tenemos esa conexión que suma mucho a la hora de juntarnos en la cancha», resaltó Molto. «Vacaciones serán más adelante, llevar a la Argentina a las finales es hermoso», reflexionó el marplatense, que después de disputar el Masters irá a Bolonia para la Copa Davis.

Sáb. 13.09.2025-11:08

Zeballos: «Es muy emocionante, jugamos un gran partido»

«Nuestros rivales son grandes jugadores y fue una pelea hasta el final», dijo el marplatense. «Gracias al público, fue muy lindo estar acá y fueron muy respetuosos», agregó Molteni. «Estoy muy contento de estar en las Finales, es un gran sueño para todos nosotros y para nuestra gente que vino desde muy lejos», sumó el marplatense. «Gracias por venir a todos a apoyar, como siempre locales», cerró Molto en español.

Sáb. 13.09.2025-11:05

¡Argentina está en las finales de Bolonia!

Fue un última game completo. Si bien Molteni metió el primer saque, la devolución que Cebolla no pudo evitar en la red se convirtió en el 15-15 y el grito de desahogo neerlandés. Otro puntazo de Molto en la red se contrapuso con el golpe de Arends, que levanta al público en el 30-30. Un brillante punto van de Zandschulp en la red arma la ilusión de recuperarse pero Molteni la sepulta: primero con un gran saque, después con una gran salvada que el smash de Zeballos transforma en match point y luego con el punto para ganar el set por 7-5.

Sáb. 13.09.2025-10:58

Segundo set: Argentina quiebra y sacará para el pasaje a Bolonia

La confianza en aumento en la dupla argentina se hace notar, con un gran game para ponerse 6-5.

Sáb. 13.09.2025-10:55

Segundo set: Argentina asegura y le traslada la presión a Países Bajos

Con el envión anímico del punto anterior, Zeballos va al servicio tras haberlo perdido. Con el Cebolla seguro en el fondo y Molteni preciso en la red, Argentina se pone 40-15 y 5-5.

Sáb. 13.09.2025-10:51

Segundo set: Argentina se queda con el game más largo del partido para seguir con vida

En un suspiro, van de Zandschulp consigue un triple set point. Molteni, con una devolución desde el fondo, levanta uno; enseguida, el segundo, que despierta a la hinchada argentina. Y luego, un error no forzado del sacador neerlandés agota la tercera chance. Dos ventajas más de la pareja local no se concretan y eso abre la ilusión argentina de un break point, que tampoco llega a buen puerto. Pacientes y pensantes, los argentinos consiguen otro break point que van de Zandschulp sepulta con una pelota profunda. En el game más largo del partido, el tercer break point aparece y se va casi tan rápido como llega el quinto set point que tampoco se traduce en punto. Entonces, sí, la devolución de Molteni se convierte en el punto que permite recuperar el quiebre. 5-4.

Sáb. 13.09.2025-10:36

Segundo set: Argentina se recupera y descuenta

El game arranca 0-15 y la primera doble falta de Molteni lo lleva a un 0-30. Pero, con un gran juego de red, logran ponerse 30-30 y encaminar el punto para estar 5-3. Países bajos sacará para igualar el partido.

Sáb. 13.09.2025-10:31

Segundo set: Países Bajos confirma y está 5-2

La dupla local no tuvo problemas para asegurar el quiebre. Molteni sacará para evitar la caída.

Sáb. 13.09.2025-10:26

Segundo set: Países Bajos quiebra y complica a Argentina

El saque de Zeballos arranca 0-30 y si bien la dupla argentina se recupera, una gran devolución de van de Zandschulp le da al local la chance de quiebre que aprovecha cuando una volea del marplatense se queda en la red. El duelo está 4-2 a favor de Países Bajos.

Sáb. 13.09.2025-10:21

Segundo set: Países Bajos estuvo al borde del quiebre pero sacó adelante el game

La cuarta doble falta de van de Zandschulp abre una chance para Argentina (40-40) que Zeballos capitaliza con una devolución que se convierte en ventaja y break point. Sin embargo, en la red, la volea de Arends mantiene con vida al local. Un nuevo punto del Cebolla genera el segundo break point pero el ace vuelve todo a foja cero. Finalmente, con tres grandes saques, van de Zandschulp despeja las dudas y cierra 3-2.

Sáb. 13.09.2025-10:01

Segundo set: Argentina iguala 2-2

En un segundo set de trámite tan parejo como el inicio del primero, Molteni conserva su saque y la paridad se mantiene.

Sáb. 13.09.2025-10:09

Segundo set: Países Bajos, con contundencia

La pareja local no sufre para asegurar el servicio e irse al descanso en ventaja 2-1.

Sáb. 13.09.2025-10:06

Segundo set: tras algunas dudas, Argentina también asegura

0-30 empieza el game de saque de Zeballos. Pero con algunas buenas apariciones de Molteni en la red y el Cebolla desde el fondo, la dupla consigue mantener el servicio y ponerse 1-1.

Sáb. 13.09.2025-10:00

Segundo set: Países Bajos se recupera de un inicio flojo y se pone 1-0

La doble falta de van de Zandschulp y errores de un tenista que no está acostumbrado al dobles dejaron a la pareja argentina al borde del quiebre. Pero los locales se recuperaron, llegaron a la ventaja y un error no forzado definió el game.

Sáb. 13.09.2025-09:55

Vuelve van de Zandschulp y se pone en marcha el segundo set

El jugador neerlandés regresó con una toalla sobre sus hombros y ahora se prepara para sacar.

Sáb. 13.09.2025-09:54

Se demora el inicio del segundo set

Fue al baño van de Zandschulp y lo fueron a buscar, porque se había excedido en el tiempo preestablecido.

Sáb. 13.09.2025-09:52

Video: momento clave, el quiebre de Molteni

Fue para que el primer set se pusiera 4-2 a favor de Argentina.

Sáb. 13.09.2025-09:50

Primer set: Argentina se lo llevó por 6-3

Muy bien Molteni en la red, con puntos consecutivos para ponerse doble set point y, luego, cerrándolo en la red tras un gran saque de Zeballos.

Sáb. 13.09.2025-09:46

Primer set: Países Bajos descuenta y respira

En un game muy parejo, un error no forzado de Zeballos le dio la ventaja a la dupla local. Ahora, Cebolla saca para quedarse con el primer set.

Sáb. 13.09.2025-09:40

Primer set: Argentina confirma el quiebre

Con un juego de saque perfecto, la pareja albiceleste cierra el game 40-0 y se pone 5-2.

Sáb. 13.09.2025-09:38

Primer set: ¡Quiebra Argentina!

La pareja neerlandesa cometió errores y la albiceleste pudo capitalizarlos. Tras la primera doble falta del partido, que dejó a Argentina 30-15, Molteni no pudo defender el primer break point en la red pero luego se tomó revancha con una enorme devolución que le dio el punto al equipo, para estar 4-2.

Sáb. 13.09.2025-09:32

Primer set: Zeballos vuelve al saque y Argentina mantiene la ventaja

En un arranque muy igualado y sin fisuras de ambos lados, el marplatense volvió al servicio sin problemas para quedarse por el game 40-30.

Sáb. 13.09.2025-09:27

Primer set: Países Bajos asegura, 2-2

La dupla local se afirma sin problemas con su segundo servicio para mantener la paridad en el arranque del partido.

Sáb. 13.09.2025-09:24

Primer set: Argentina, 2-1

Con un ace de Molteni, la dupla albiceleste aseguro la ventaja antes del descanso. Fue un game mucho más simple que el primero.

Sáb. 13.09.2025-09:20

Primer set: Países Bajos, sin dudar

Con un primer servicio en cero, la dupla local se pone 1-1. Los argentinos no tuvieron chances de soñar con un quiebre.

Sáb. 13.09.2025-09:19

Primer set: Argentina asegura el primer game y se pone 1-0

Le costó a la pareja asegurar el servicio de Zeballos, por algunos errores de Molteni. Pero el marplatense estuvo certero para aprovechar la ventaja y con un gran saque ponerse en ventaja.

Sáb. 13.09.2025-09:10

Arranca el partido: Horacio Zeballos al saque

El marplatense es el encargado de abrir el dobles. Viene de consagrarse en el US Open.

Sáb. 13.09.2025-09:09

Últimos movimientos antes del arranque del partido

Los jugadores neerlandeses y argentinos entran en calor antes de que comience el dobles, que podría definir la serie a favor de Argentina, que quedó 2-0 el viernes.

Sáb. 13.09.2025-09:01

Ya suenan los himnos

Las luces del estadio se apagan y es momento de escuchar el Himno Nacional Argentino. A continuación, será el turno de Países Bajos.

Sáb. 13.09.2025-08:23

Verbeek no saldrá a la cancha y en su lugar lo hará van de Zandschulp, en dupla con Arends. Zeballos y Molteni, la pareja argentina.

Sáb. 13.09.2025-08:01

¿Cómo van las otras series?

Además del 2-0 de Argentina a Países Bajos, Bélgica se impone como visitante 2-0 a Australia, Austria 2-1 a Hungría y Francia 2-0 a Croacia. En tanto, Alemania ya le ganó 4-0 a Japón, mientras que anoche comenzó igualado 1-1 el duelo entre Estados Unidos y Chequia. Ahora, juegan España-Dinamarca.

Sáb. 13.09.2025-07:30

Frana pide paciencia: «Todavía falta un montón»

El capitán del equipo argentino se mostró contento por el 2-0 en un viernes perfecto en Países Bajos, aunque fue cauto. «Es el mejor resultado posible. Todavía falta un montón, queda mucho camino por delante, hubiera dicho lo mismo si estábamos 2-0 abajo”, explicó.

Sáb. 13.09.2025-07:00

El resto de los partidos del día

Además del duelo entre Argentina y Países Bajos, este sábado se definen las series entre Alemania y Japón, Francia y Croacia, Austria y Hungría y Estados Unidos y República Checa. Mientras que entre sábado y domingo llegará el turno para Australia-Bélgica y España-Dinamarca. De aquí saldrán siete ganadores que se sumarán a Italia, el vigente campeón, en el «Final 8» que se disputará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia.

Sáb. 13.09.2025-06:40

Copa Davis: Etcheverry y Cerúndolo dibujaron un viernes perfecto para que Argentina le gane a Países Bajos 2-0 y sueñe en grande

Argentina tuvo un viernes perfecto en la Copa Davis. Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo se adaptaron de gran manera a la cancha dura bajo el techo del MartiniPlaza de Groningen, una superficie aún más rápida que la que presentó Noruega en enero y que históricamente significa una complicación para los tenistas argentinos. Vencieron respectivamente a Jesper De Jong y Botic van de Zandschulp sin ceder sets y dejan al equipo nacional a un paso del “Final 8”. Leer más.

Sáb. 13.09.2025-06:20

Cronograma del sábado 13 de septiembre

Partido 3: Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Sem Verbeek y Sander Arends | 9:00 am | TV: TyC Sports

Partido 4 (de ser necesario): Francisco Cerúndolo vs. Botic Van De Zandschulp | al término del partido 3 | TV: TyC Sports

Partido 5 (de ser necesario): Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong | al término del partido 4 | TV: TyC Sports

Sáb. 13.09.2025-06:00

Bienvenidos al minuto a minuto de la Copa Davis

Las acciones comenzarán a las 9, cuando el equipo conducido por Javier Frana busque cerrar a su favor la serie con Países Bajos para acceder a las Finales de noviembre.