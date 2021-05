Copa Libertadores 2021: qué partidos se juegan esta semana

La Fase de Grupos llega al final con River, Boca, Racing, Vélez, Argentinos y Defensa y Justicia. Cuándo y a qué hora juegan los equipos argentinos.

Desde este martes se juega la sexta y última fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2021. River recibirá a Fluminense en el Monumental mientras que más tarde Racing hará lo propio con Rentistas en el Cilindro. Boca y Argentinos Jrs jugarán sus respectivos partidos el miércoles, en tanto el jueves será el turno de Defensa y Justicia y Vélez.

Copa Libertadores: partidos del 25 al 27 de mayo

Partidos del martes 25 de mayo por Copa Libertadores

River vs Fluminense: 19.15

Santa Fe vs Junior: 19.15

Atlético Mineiro vs D. La Guaira: 21.30

Sao Paulo vs Sporting Cristal: 21.30

Racing vs Rentistas: 21.30

Carro vs América: 21.30

Partidos del miércoles 26 de mayo por Copa Libertadores

Olimpia vs Deportivo Táchira: 19.00

Internacional vs Always Ready: 19.00

Boca vs The Strongets: 21.00

Barcelona SC vs Santos: 21.00

Nacional vs. Argentinos Jrs.: 23.00

Católica vs Atlético Nacional: 23.00

Partidos del jueves 27 de mayo por Copa Libertadores

Defensa y Justicia vs Independiente del Valle: 19.00

Palmeiras vs Universitario: 19.00

Flamengo vs Vélez: 21.00

LDU Quito vs U. La Calera: 21.00.