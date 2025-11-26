Córdoba: se tiró desde un puente para evitar ser detenido tras un robo fallido y una intensa persecución

La secuencia que se vivió el lunes por la mañana en el centro de Córdoba tterminó de la peor manera para tres ladrones que habían sido sorprendidos mientras intentaban robar en pleno corazón de la capital provincial. Tras ser detectados por la Policía, escaparon en un auto y uno de ellos llegó a arrojarse desde un puente para evitar ser detenido. Pese al intento, todos fueron capturados.

Todo comenzó cuando un operador del Comando de Acción Preventiva (CAP) observó en vivo, a través de las cámaras de seguridad distribuidas en la zona céntrica, a tres hombres merodeando dos vehículos estacionados: un auto blanco y una moto. En el caso de la moto, las imágenes mostraban que intentaban robarla en cuestión de segundos.

Pocos minutos después, personal del CAP y de la Policía de Córdoba llegó al lugar. En ese momento, un Peugeot 504 blanco con el capot negro apareció en escena y los tres sospechosos subieron rápidamente para escapar. Así comenzó una persecución que se extendió apenas unas cuadras.

El episodio más insólito ocurrió en boulevard Mitre y puente Centenario, a menos de cinco cuadras del inicio de la fuga: uno de los hombres bajó por la puerta trasera izquierda, se colgó de la estructura del puente y terminó arrojándose hacia el cauce del río Suquía. Todo quedó registrado por diversas cámaras de seguridad de la ciudad.

El resto del grupo continuó la huida, pero el destino fue el mismo para todos: quedaron detenidos a pocas cuadras. El ladrón que se tiró del puente sufrió lesiones en las piernas y también fue aprehendido.

El comisario Nelson Romero detalló que eran dos mayores y el restante menor de edad. Y que uno de ellos posee antecedentes.

Durante la requisa, además, los agentes incautaron tres ganzúas, un cortapernos, una maza y el Peugeot 504 en el que se movilizaban, que ya tenía pedido de secuestro por parte de la Justicia provincial.

Las herramientas que los detenidos utilizaban para robar en el centro de Córdoba. Foto: Policía de Córdoba