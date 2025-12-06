Córdoba y los F-16: el gobernador se recupera de una operación y la vice, sin invitación, siguió el acto fuera de la base

La presentación de los aviones de combate F-16 que el Gobierno le compró a Dinamarca ganó el centro de la escena política este sábado con un acto muy celebrado por Javier Milei y todo su Gabinete en Córdoba. El dato llamativo en la ceremonia fue que no hubo representación oficial del ejecutivo provincial que encabeza Martín Llaryora: el gobernador aún se recupera de una intervención quirúrgica y su vice tuvo que seguir el acto entre el público porque no recibió invitación de la Casa Rosada.

Myriam Prunotto intentó bajarle el tono a la polémica por no haber sido invitada y celebró que la presentación de los F-16 se haya realizado en el Área Material Río Cuarto, donde funciona una importante unidad de mantenimiento de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

«No fuimos invitados pero es lo menos importante porque a nosotros nos gusta estar cerca de la gente», dijo Prunotto, quien ocupó un lugar en una suerte de tribuna montada por la intendencia de Las Higueras. «No nos molesta porque nos gusta», dijo la funcionaria intentando bajarle el tono a la polémica.

Sin embargo, sorprendió ver a la vicegobernadora entre el público, lejos de los funcionarios del Gobierno nacional y de los diputados libertarios por Córdoba que sí fueron parte del acto. Al igual que Prunotto, también estuvieron entre el público los intendentes de Las Higueras y de Holmberg, dos localidades muy cercanas al Área Material Río Cuarto.

«La llegada de los nuevos F-16 a la Fuerza Aérea Argentina fortalece nuestra soberanía y representa empleo, industria y futuro para Córdoba. Su operación y mantenimiento van a impulsar a #FADEA y a todo el entramado aeronáutico de nuestra provincia», destacó Prunotto en X, al compartir el posteo que publicó desde su convalecencia Llaryora, también celebrando que su provincia haya estado en el centro de la escena.

Gian Lucchesi, intendente de Las Higueras, también fue consultado sobre el tema: «No hemos sido invitados al acto oficial pero la fiesta se hizo igual y con la gente como protagonista», dijo, y siguió: «Al margen de no haber sido invitados al acto protocolar, elegimos celebrar con los vecinos».

Llaryoya, que todavía se recupera de la operación a la que fue sometido hace poco más de una semana por una hernia abdominal, celebró la llegada de los F-16. «Esta decisión representa un paso trascendental para la defensa nacional. Y como gobernador de Córdoba, celebro especialmente que sea nuestra provincia la que reciba estas aeronaves para su acondicionamiento, porque aquí contamos con el capital humano, la experiencia y la capacidad técnica que distinguen a los cordobeses desde hace más de un siglo», destacó en X.

El mandatario provincial destacó, además, que «Córdoba con su Base Aérea Las Higueras, es hoy uno de los pocos lugares del país con la infraestructura y la cultura aeronáutica necesarias para recibir, mantener y trabajar sobre aviones de la complejidad tecnológica de los F-16». Y agregó: «No es casualidad: es la consecuencia directa del compromiso y la vocación de miles de cordobeses que sostuvieron, con orgullo y disciplina, el prestigio de la aviación argentina».

Quiero expresar el beneplácito de la provincia de #Córdoba por la llegada al país de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa, destinados a fortalecer y modernizar a nuestra Fuerza Aérea Argentina.

«La llegada de estas aeronaves al sur provincial no es solo un hecho operativo. Es también un reconocimiento al valor de nuestra gente y al profundo significado que la Fuerza Aérea tiene para Córdoba. Porque cada vez que Córdoba es convocada, responde; y cada vez que la Argentina necesita experiencia, compromiso y trabajo serio, los cordobeses estamos presentes», insistió Llaryora en su posteo en X.