CORONAVIRUS: “ESTAMOS TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN”

Lo aseguró en conferencia de prensa la Ministra de Salud de la provincia, Judith di Giglio. Asimismo confirmó que no hay circulación de coronavirus en Tierra del Fuego. La funcionaria también explicó los alcances de la declaración de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Provincial.

En el marco de la conferencia de prensa que se brindó este sábado en el Centro Cultural Yaganes de la Ciudad de Río Grande, la Ministra de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur explicó los alcances de la emergencia sanitaria decretada en el ámbito de la provincia por el término de 30 días.

En este sentido, comentó que “el Gobierno tomó la decisión de adherir a la declaración de emergencia dispuesta por la Nación y declarar la emergencia sanitaria en toda la provincia”.

“Estas son medidas de prevención que se toman en el marco de recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud de la Nación, siempre teniendo en cuenta que no hay circulación de coronavirus en la provincia y hasta la fecha no hay ningún caso confirmado”, agregó.

Asimismo, Di Gilgio indicó que “a partir de las nuevas normativas se prohíbe la llegada de vuelos desde los países considerados de riesgo a partir del día martes. En esto hay que tener en cuenta que es un proceso porque los ciudadanos argentinos que están en el exterior tienen que volver y los turistas que están en nuestro país tienen que regresar a su lugar de origen”.

“Desde el día de hoy además los turistas que arriben al puerto y que vengan de zonas de riesgo no podrán descender, salvo que hayan permanecido en el barco por más de 14 días. Esto mismo ocurrirá en las fronteras terrestres. A los turistas que estén en la provincia se les pide el autoaislamiento hasta que regresen a su país. Esta tarea la estamos coordinando con el área de turismo”, detalló.

Igualmente, la funcionaria reiteró que “nosotros estamos tomando medidas de prevención antes de tener casos positivos en la provincia. Seguimos todos los lineamientos del Ministerio de Salud de Nación y de la OMS. Estamos anticipándonos y viendo lo que sucede en otros países. Para esto se creó el Comité de Emergencia formado por un equipo técnico del Ministerio que toma las decisiones basadas en fundamentos científicos”.

Finalmente, Di Giglio subrayó que “en esta situación es sumamente importante la conciencia social y que todos y todas tomemos las medidas de prevención que están recomendadas. El mejor método es el lavado de manos, no solo para coronavirus sino para todas las enfermedades de infección respiratoria. Debemos evitar también lugares donde concurren muchas personas, no dar besos al saludar, evitar compartir el mate y mantener los ambientes ventilados. Además se deben limpiar frecuentemente las superficies y objetos que manipulamos a diario. Es importante también que los mayores de 65 años que son el sector más vulnerable mantengan aislamiento social”.

“Estamos ampliando las líneas rotativas de 107 para que todos los ciudadanos ante alguna duda o ante la aparición de algún síntoma se puedan comunicar y recibir las instrucciones de acuerdo al protocolo establecido”, concluyó.