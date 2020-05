Coronavirus: Nicolás Trotta anticipó que las clases no volverán con normalidad “hasta que no haya una vacuna”

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se refirió a la posibilidad del regreso de las clases en el ámbito nacional y aseguró que las mismas no volverán a la normalidad “hasta que no haya una vacuna” contra el coronavirus.



Con respecto a cómo puede ser la posible vuelta a clases Trotta explicó: “Trabajamos con distintos escenarios, uno posible es un regreso progresivo después de las vacaciones de invierno, pero no tenemos la certeza de que sea así”.

El Ministro, en diálogo con El Destape Radio, agregó: “No solo tenemos que responder la pregunta del cuándo sino del cómo, porque no es que cuando regresemos a la escuela va a ser como en marzo. Vamos a tener que llevar adelante distintos cambios”.

“Hemos constituido un equipo multidisciplinario que está trabajando en todas las alternativas, vinculado a cómo van a ser los ingresos a las escuelas, el distanciamiento social dentro del aula, uso de los espacio comunes”, agregó.

El titular de la cartera de Educación expresó, seguramente,“ va a haber una vuelta progresiva y escalonada y no van a poder volver todos los alumnos hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus. Estamos trabajando en los esquemas de planificación. Tenemos que analizar escuela por escuela, y armar protocolos pero no estamos cerca de esa etapa”.

También adelantó que se va a priorizar la vuelta “de los que están terminando un ciclo de 7° grado o 5° año o los que están empezando la alfabetización”.

Consultado por el cronograma de estudios, el ministro rechazó la posibilidad de suprimir días de vacaciones. “Si seguimos en esta instancia de educación forzada a la distancia, yo creo que los días de vacaciones tienen que estar para darles un descanso a las familias, a los estudiantes y a los docentes. Los saberes que no logremos garantizar en el 2020 los tendremos que recuperar en 2021″, explicó.

Además, el ministro de Educación habló sobre las medidas que se toman en otros países y contó: “Hablé con la ministra de España y ellos están volviendo escalonadamente. Con cada uno de los países que venimos hablando del hemisferio norte están tomando ese camino. Nosotros tenemos una ventaja, entre comillas, poder ver que decisiones toman los países que van más adelantados en la pandemia y qué impacto tiene”.