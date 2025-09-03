Corridas, empujones y pedradas: breves enfrentamientos en la previa del acto de Milei en Moreno que terminaron con un cronista herido

Minutos antes de las 19, algunos manifestantes que rechazan la presencia de los candidatos libertarios en un predio de Moreno protagonizaron incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban la zona, a la espera de la llegada del presidente Javier Milei y los principales postulantes de La Libertad Avanza para el acto de cierre de la campaña para los comicios provinciales.

Poco después, en medio de la llegada de la comitiva presidencial, Cristian Mercatante, un ex participante del reality show El Bar y devenido en notero de América TV, resultó herido cuando «voló un botellazo y pegó en la cabeza», de acuerdo a lo que el mismo cronista contó.

Cierre de campaña Milei en Moreno periodista agredido Foto Marcelo Carroll

Mercatante señaló que mientras la policía alejaba a un grupo de encapuchados que se encontraba en la zona, desde es sector voló un botellazo que le pegó en la cabeza y le generó un corte con sangre.

«Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y me cayó algo, creo que una botella», añadió Mercatante, tras lo cual fue atendido por un servicio médico en una ambulancia.

Previamente, hubo pocos minutos en los que se generaron algunas corridas y empujones, al punto que un joven fue aprehendido por gendarmes que lo redujeron en el suelo. Hubo lanzamiento de proyectiles, entre ellos una botella y algunas piedras.

Los disturbios se produjeron en medio de la tensión que generó este miércoles la visita de Milei a la zona, junto a la polémica entre funcionarios del gobierno provincial y el nacional por la seguridad en el distrito.

Peleas antes del cierre de campaña de Milei en Moreno. Foto Marcelo Carroll

Si bien no hubo heridos, la situación requirió la movilización al trote de una fila de las tropas de Gendarmería y el desplazamiento de un par de efectivos en motocicleta hasta un sector en la esquina de Magallanes y ruta 23.

Allí, desde temprano había un grupo de 50 militantes kirchneristas con banderas con la inscripción «Milei es muerte» y «Fuera Milei». Estaban colocados sobre una vereda, frente a un lugar por donde pasaban libertarios rumbo al acto.

Hasta el momento de los incidentes, que duraron algunos segundos hasta que las fuerzas de seguridad restablecieron la calma, la situación transcurría con tranquilidad.

Más tarde, a medida que ingresaban los libertarios al predio, hubo otros cruces, con insultos, gritos y lanzamiento de botellas y huevos. Después de la llegada de Milei, en tanto, un grupo de manifestantes opositores se movió unos 100 metros y lanzó piedras contra gente encapuchada, al grito de «fuera los infiltrados».

En ese momento, ocurrió la agresión que hirió a Mercatante.

Peleas antes del cierre de campaña de Milei en Moreno. Foto Marcelo Carroll

El escenario, completamente vallado, repleto de móviles policiales, de Gendarmería y de los medios de comunicación, se completaba con vendedores ambulantes de churros, chipá y dos banderas colocadas sobre la avenida del Libertador, cerca de la ruta provincial 23, una de Argentina y otra de Palestina.

Agentes de la Policía Bonaerense, de la Policía Federal y de Gendarmeria, reforzados con un escuadrón del Grupo de Elite Alacrán, participaron del operativo de seguridad en la zona. También había agentes de tránsito.