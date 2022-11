Creen que encontraron el cuerpo de una mujer enterrado bajo el cuarto de sus hijos

El sospechoso por el posible femicidio está preso por abuso sexual. Hace 10 años le dijo a sus hijos que su madre «se había ido» y no denunció su desaparición.

Un esqueleto que se cree pertenece a una mujer desaparecida hace una década fue hallado el martes a la noche, enterrado en el piso del cuarto de sus hijas dentro de la casa familiar en González Catán, provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron este miércoles que el hallazgo se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Scarlatti, esquina Durero, en González Catán, partido de La Matanza.

Los pesquisas llegaron al lugar luego de que una de las hijas de Claudia Roxana Reynodo denunciara que su madre había desaparecido hace una década y que su padre, actualmente detenido por abuso sexual en un penal bonaerense, había removido tierra en la casa ese mismo día.

Efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y Bomberos de La Matanza realizaron excavaciones dentro de la propiedad y encontraron un cuchillo con mango azul, ropa interior de mujer, una pulserita roja y un cráneo.

Con ese hallazgo clave, el fiscal Federico Medone, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Homicidios de La Matanza, ordenó que se continúe con los trabajos hasta hallar más restos óseos.

Para el final de la jornada los forenses habían recuperado el 90% de un esqueleto, que se presume es de una mujer, añadieron los voceros.

Los restos óseos encontrados fueron trasladados a la morgue judicial, más precisamente al área de Antropología Forense, para establecer si se trata de la mujer desaparecida y así determinar la imputación contra Hugo Alfredo Leiva, su entonces marido.

«No creía que mi papá podía hacer eso»

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de Mariana Leiva, hija de Claudia Roxana Reynodo, quien dijo que uno de sus hermanos, Emmanuel, vio a su padre remover tierra del piso de uno de los cuartos mismo día que dejó de ver a su madre, hace 10 años.

Emmanuel Leiva recordó este miércoles en diálogo con Télam que aquel día le llamó la atención ver a su padre en esa habitación.

«Vine del colegio y mi mamá no estaba más. Mi viejo estaba en un cuarto donde no había piso. Me resultó raro. Era una habitación donde dormía yo y una hermana. Le comenté a mis hermanos lo que vi, pero éramos chicos y no sabía qué hacer», dijo el joven.

Emmanuel agregó que su padre «en ese momento estaba alcoholizado» y que recién al día siguiente le dijo que su mamá «se había ido».

El joven, que al momento del hecho tenía 12 años, recordó que su padre «a veces se ponía violento cuando estaba borracho» pero que por lo general «era un buena onda».

Pero su hermana y denunciante, que tenía 9 cuando desapareció su madre, contó a los investigadores que la mujer era víctima de violencia de género por parte de su padre.

Los pesquisas confirmaron a Télam que no había registros judiciales sobre una denuncia por la averiguación de paradero de Reynoso. La vida de los chicos siguió sin su madre durante 10 años.

Romper el silencio en un caso de violencia de género

«Lo denunciaron recién ahora porque eran muy chicos en ese momento -ella tenía 9 años y su hermano, 12-. La denuncia fue porque se enteró de que el padre está por salir en libertad», dijo a Télam un investigador que además explicó que el hijo de la víctima «se quebró y contó lo que vio».

Al respecto, Emmanuel aseguró que él y sus seis hermanos no denunciaron a su padre porque le tenían «mucho miedo».

«Tenía un carácter fuerte y no sabíamos cómo iba a reaccionar», dijo.

Actualmente, Leiva padre se encuentra alojado en la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en la localidad de Florencio Varela.

El hombre fue condenado a ocho años de prisión el 29 de octubre de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Matanza por el delito de abuso sexual agravado, indicaron las fuentes.

Por eso el fiscal Medone ordenó que el Juzgado interviniente en la causa por la cual está detenido Leiva sea informado del inicio de un nuevo expediente por el delito de «homicidio» ante la presunción de que mató y enterró a su mujer.

«Estoy muy sorprendido, no creía que estaría ahí. Estoy impactado. No creía que mi papá podía hacer eso», aseguró Emmanuel.