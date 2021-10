Cristina recordó a Néstor Kirchner con un emotivo video: «Siempre primero Argentina»

La vicepresidenta recordó en el dia de ayer a Néstor Kirchner a 11 años de su fallecimiento con un video que destaca los principales hitos de su presidencia.

La vicepresidenta Cristina Kirchner recordó este miércoles a su compañero de toda la vida y también ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, a 11 años de su muerte.

Lo hizo por medio de un video que posteo en sus redes sociales en el que se pueden ver distintos extractos de discursos que brindó Néstor Kirchner durante su presidencia y que muchos de ellos, con más de 15 años de antigüedad, guardan una actualidad que asombra.

Cristina no fue la única dirigente que utilizó sus redes para recordar al fallecido ex presidente. Funcionarios, gobernadores, intendentes, dirigentes del Frente de Todos (FdT), agrupaciones políticas y militantes se sumaron hoy en las redes sociales al masivo recordatorio por el 11° aniversario de su muerte.

Bajo el hashtag #NéstorVive, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, escribió en su cuenta de Twitter: “Un año más sin el compañero Néstor Kirchner. El hombre que vino a rescatar un país en ruinas, iniciando una enorme transformación política”.

«Con pasión, memoria y trabajando siempre por la felicidad del Pueblo. Su ejemplo nos alienta a seguir poniendo a la Argentina de pie. #NéstorVive”, remarcó.

Por su parte, La Cámpora, organización política que lidera su hijo Máximo Kirchner, optó por recordar al ex presidente con un video de cuatro minutos que resumen el espíritu y la convicción de Néstor Kirchner y resaltó un discurso en el cual el ex mandatario afirma: “Asumamos nuestra historia, asumamos nuestra bandera y no le tengamos miedo al presente y al futuro que viene. Construyamos la felicidad de todos los argentinos”.

También su hija Florencia Kirchner recordó a su padre con una foto en tono sepia en la que aparece retratada cuando era niña junto al dirigente santacruceño.

En declaraciones a Télam radio, la titular de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora, Taty Almeida, consideró que «Néstor fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado».

«Sinceramente, Néstor dejó tantos hechos, no intenciones, hechos positivos, que por eso yo no me canso de repetir: a Néstor no lo enterramos, a Néstor lo hemos sembrado, por eso siempre estará presente», remarcó.

Asimismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó: «En tiempos que eran muy difíciles, Néstor nos empujó a creer en la política como motor de transformación de realidades y como generador de oportunidades. Dio esperanza, motivación y trabajó para tener una Argentina mejor. Esa Argentina es posible, y trabajamos por ella».

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, indicó: «Néstor es un tipo al que he amado, un loco lindo, con su cabeza llena de cosas, 24 horas pensando en la política para hacer las cosas bien y eso es el recuerdo que me queda».

«Tengo millones de anécdotas porque era un tipo muy particular con una potencia tremenda. No estaba loco, estaba muy convencido de la transformación de la Argentina necesitaba y lo hizo. Néstor la tenía muy clara para adonde se debía ir y Alberto es uno de los alumnos más predilectos en eso», destacó.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, publicó en sus redes sociales: “Nos enseñó a creer, nos mostró que era posible. Nos propuso un sueño y nos puso a concretarlo. No nos olvidamos de vos, Néstor”.

A su turno, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, señaló: «A 11 años del fallecimiento del querido amigo y compañero Néstor Kirchner, la mejor manera de homenajearlo es trabajando para construir una Patria con independencia económica, soberanía política y Justicia Social. Siempre en el corazón del Pueblo».

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recordó la frase del ex presidente: «Les pido a los argentinos que tengan memoria, porque la memoria nos va a permitir que sigamos creciendo».

Néstor «nos convoca siempre a la construcción de un país más justo. Con las mismas convicciones trabajamos para transformar el futuro de la Argentina», completó.

El canciller Santiago Cafiero aseveró: «Cuidar la unidad de América Latina para consolidar la integración, la democracia y la paz en toda la región. Para eso trabajó Néstor poniendo cuerpo, cabeza y corazón. Hoy más que nunca, lo recordamos y reafirmamos el compromiso con la unión entre pueblos hermanos».

Entre los gobernadores que lo recordaron, el formoseño Gildo Insfrán manifestó: «Este gran compañero cumplió su palabra empeñada frente al pueblo con actos de justicia, reparación y dignidad. Por eso Néstor vive en el corazón de los formoseños y formoseñas, que lo recordamos con profundo afecto y gratitud”.

La primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del FdT, Victoria Tolosa Paz, publicó: “Nos pediste que salgamos, y que demos una demostración de conciencia popular. Que no esperemos un milagro, que luchemos porque vienen por nuestros sueños y por el futuro de la Patria”.

«En eso estamos querido Néstor. Hoy, más que nunca, vivo en cada uno de nosotros», remarcó.

En tanto, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, esgrimió: «Néstor nos enseñó que primero están los argentinos y las argentinas. El amor por nuestra patria y por nuestra gente definieron a su Gobierno y toda su vida política».

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando “Chino” Navarro, recordó al ex presidente y destacó que la “mejor forma de homenajearlo es pensar para adelante».

Su compañero de fórmula presidencial en 2003 y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli señaló: “Néstor Kirchner fue un líder extraordinario, un gran militante y un adelantado. Su legado late fuertemente en el corazón de millones de argentinos. Lo recuerdo con muchísima gratitud, profundo cariño y enorme respeto”.

El Partido Justicialista (PJ), del que era presidente cuando falleció, expresó: “A 11 años de su partida, recordamos a un líder comprometido con su tiempo, que con coraje reconstruyó la confianza en la política como vocación de servicio. Lo homenajeamos construyendo la Argentina que le dice #SÍ al trabajo y a la justicia social”.