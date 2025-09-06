CRONOGRAMA DE ATENCIÓN EN CAPS ESTE FIN DE SEMANA 

📌 SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

USHUAIA

🔹CAPS 3 de 10 a 18 h – Tel.: 02901-591103. Gdor. Valdez 894. Atención de medicina general, enfermería, agente sanitario. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

🔹 CAPS 4 DE 10 A 18 h. Tel.: 2901-591104. Av. Alem 3900. Atención medicina general, enfermería, pediatría, y agente sanitario. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

🔹 CAPS 5 de 10 a 18 h. Tel.: 2901-591105 – Independencia 1039 – Bahía Golondrina. Atención de medicina general, medicina para adolescentes, nutrición, salud mental, agente sanitario y enfermería Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

🔸 CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: 02901-591106. Pioneros Fueguinos 4373 – Barrio Mirador de los Andes. Atención de medicina de adultos, enfermería, obstetricia y trabajo social; Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

🔹 CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: 02901-591108. Bahía de los Renos 3144 – Barrio Pipo. Atención de medicina general, agente sanitario y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

🔹 CAPS 4 de 12 a 18 h. Tel.: 2964-697309. Visic 3077. Atención médica: controles programados y enfermos a demanda. Vacunación de calendario obligatorio a todas las edades, vacunación COVID 19. Entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

🔸CAPS 5 de 12 a 18 h. Tel.: 2964-698533. Av. San Martín 2440. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19 y asesorías en salud sexual.

🔹 CAPS 6 de 12 a 18 h. Tel.: 2964-432354. Padre Muñoz 1116. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, pediatría, vacunación de calendario obligatorio todas las edades, vacunación COVID 19, entrega de anticonceptivos, vitamina D y asesorías en salud sexual.

🔸POSTA SANITARIA de 12 a 18 h. Tel.: 2964-698614. G. Sudamericana 25. Atención médica atenderá: controles programados y enfermos, enfermería, vacunación de calendario obligatorio todas las edades y asesorías en salud sexual.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h.

TOLHUIN

🔹 CAT de 8 a 20 h. Tel.: 2901-492121. Av. Los Selknam 273. Vacunatorio, enfermería, odontología (a demanda). Ante urgencias y/o emergencias concurrir al Hospital Modular – Av. Los Ñires 149 entre Ruta 3 y calle Santiago Rupattini.