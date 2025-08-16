CRONOGRAMA DE CORTES PROGRAMADOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN TOLHUIN

Se informa a la población de Tolhuin que debido a una falla del grupo generador Cummins N2 se deberán realizar interrupciones del servicio eléctrico en forma programada en los siguientes sectores y horarios:
Sábado 16/08/25 — 01:00 a 07:00h
Zona Centro de Tolhuin
Altos de la Montaña
Sábado 16/08/25 — 07:00 a 13:00h
Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna del Indio)
Zona cercana a RP1 (Av. Gendarmería Nacional) desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del sur)
Zona Norte
RP23
3) Sábado 16/08/25 — 13:00 a 19:00h
Barrio Provincias Unidas
Barrio Campo de Jineteada
Barrio Procrear
Zona cercana a camino cerro Michi
IPVI IPVII e IPVIII
Barrio 9 de Octubre
Barrio Altos de la Montaña
4) Sábado 16/08/25 — 19:00 a 00:00h y Domingo 17/08/25 de 00:00 a
1:00h
Zona Centro de Tolhuin
Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el
indio)
Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta
aserradero Lenga Patagonia)
Zona cercana a RP23
Sepan disculpar las molestias.