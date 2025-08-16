CRONOGRAMA DE CORTES PROGRAMADOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN TOLHUIN

0
2

 

Se informa a la población de Tolhuin que debido a una falla del grupo generador Cummins N2 se deberán realizar interrupciones del servicio eléctrico en forma programada en los siguientes sectores y horarios:

 

Sábado 16/08/25 — 01:00 a 07:00h

 

Zona Centro de Tolhuin

 

Altos de la Montaña

 

Sábado 16/08/25 — 07:00 a 13:00h

 

Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna del Indio)

 

Zona cercana a RP1 (Av. Gendarmería Nacional) desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Ñires, Islas del sur)

 

Zona Norte

 

RP23

 

3) Sábado 16/08/25 — 13:00 a 19:00h

 

Barrio Provincias Unidas

 

Barrio Campo de Jineteada

 

Barrio Procrear

 

Zona cercana a camino cerro Michi

 

IPVI IPVII e IPVIII

 

Barrio 9 de Octubre

 

Barrio Altos de la Montaña

 

4) Sábado 16/08/25 — 19:00 a 00:00h y Domingo 17/08/25 de 00:00 a

1:00h

 

Zona Centro de Tolhuin

 

Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el

indio)

 

Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta

aserradero Lenga Patagonia)

 

Zona cercana a RP23

Sepan disculpar las molestias.

