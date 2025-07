¿Cuáles son las escalas vigentes del Monotributo en julio de 2025?

Los contribuyentes pueden consultar las escalas del Monotributo en la tabla del esquema impositivo simplificado, según ARCA. Si bien las escalas están fechadas desde el 1° de febrero, son las vigentes hasta la próxima actualización en agosto. Los topes del Monotributo se actualizan semestralmente, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).



Las escalas del Monotributo correspondientes a julio de 2025 son:

Categoría A: $7.813.063,45

Categoría B: $11.447.046,44

Categoría C: $16.050.091,57

Categoría D: $19.926.340,10

Categoría E: $23.439.190,34

Categoría F: $29.374.695,90

Categoría G: $35.128.502,31

Categoría H: $53.298.417,30

Categoría I: $59.657.887,55

Categoría J: $68.318.880,36

Categoría K: $82.370.281,28

¿Cuáles son las cuotas del Monotributo en julio de 2025?

Las cuotas del Monotributo en julio de 2025 varían según la categoría e incluyen el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social:

Categoría A: $3.633,98 (impuesto integrado); $11.871,01 (aportes al SIPA); $16.716,32 (aportes obra social); total: $ 32.221,32.

Categoría B: $6.904,57 (impuesto integrado); $13.058,11 (aportes al SIPA); $16.716,32 (aportes obra social); total: $36.679,00.

Categoría C: $11.871,01 (impuesto integrado); $14.363,92 (aportes al SIPA); $16.716,32 (aportes obra social); total: $42.951,26.

Categoría D: $19.381,24 (impuesto integrado para servicios) o $ 18.048,78 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $15.800,32 (aportes al SIPA); $19.865,77 (aportes obra social); total: $55.047,33 (servicios) o $53.714,87 (venta de cosas muebles).

Categoría E: $36.339,83 (impuesto integrado para servicios) o $28.829,60 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $17.380,35 (aportes al SIPA); $24.226,55 (aportes obra social); total: $77.946,73 (servicios) o $70.436,50 (venta de cosas muebles).

Categoría F: $51.118,03 (impuesto integrado para servicios) o $37.551,16 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $19.118,38 (aportes al SIPA); $27.860,54 (aportes obra social); total: $98.096,95 (servicios) o $84.530,08 (venta de cosas muebles).

Categoría G: $93.029,96 (impuesto integrado para servicios) o $46.514,98 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $37.472,03 (aportes al SIPA); $30.040,93 (aportes obra social); total: $149.836,63 (servicios) o $103.321,64 (venta de cosas muebles).

Categoría H: $266.492,09 (impuesto integrado para servicios) o $133.246,04 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $26.765,73 (aportes al SIPA); $36.097,56 (aportes obra social); total: $340.061,68 (servicios) o $206.815,64 (venta de cosas muebles).

Categoría I: $529.955,85 (impuesto integrado para servicios) o $211.982,34 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $52.460,84 (aportes al SIPA); $44.576,86 (aportes obra social); total: $626.993,55 (servicios) o $309.020,04 (venta de cosas muebles).

Categoría J: $635.947,02 (impuesto integrado para servicios) o $254.378,81 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $ 73.445,18 (aportes al SIPA); $50.027,83 (aportes obra social); total: $759.420,03 (servicios) o $377.851,82 (venta de cosas muebles).

Categoría K: $890.325,83 (impuesto integrado para servicios) o $296.775,28 (impuesto integrado para venta de cosas muebles); $102.823,25 (aportes al SIPA); $57.174,67 (aportes obra social); total: $1.050.323,75 (servicios) o $456.773,20 (venta de cosas muebles).

¿Qué deducciones se pueden aplicar en el Impuesto a las Ganancias?

Para aliviar el impacto del Impuesto a las Ganancias, los contribuyentes pueden declarar determinados gastos y familiares a cargo. Para hacerlo, deben ingresar a la página de ARCA con clave fiscal y buscar el servicio interactivo llamado Siradig-Trabajador.

Las principales deducciones son:

Hijos: Deben ser menores de 18 años o estar incapacitados para el trabajo.

Cónyuge: La persona no debe tener ingresos o, si los tiene, no deben superar los $4,5 millones anuales en 2025.

Alquileres: Los inquilinos pueden deducir el 40% de lo pagado, con un tope anual, siempre que no sean propietarios de ningún inmueble. También pueden descontar el 10% del importe del alquiler, sin tope y sin requisito de no ser dueño.

Servicio doméstico: Se deducen sueldos y contribuciones, con un tope.

Medicina prepaga: Se declara lo abonado por planes que tengan como beneficiarios al empleado y a personas a su cargo, con un límite.

Honorarios médicos: Se deduce el 40% de la cifra facturada y no reintegrada, hasta un tope.

Donaciones: Deben ser para ciertas instituciones, con un tope del 5% del sueldo neto anual.

Seguros de vida o retiro.

Gastos para educación: Abarcan cuotas de colegios y compras de útiles para hijos de hasta 24 años, si no tienen ingresos propios.

Intereses: Deben corresponder a un préstamo para vivienda, con un tope anual de $20.000.

Gastos para adquirir indumentaria y/o equipamiento: Deben ser de uso exclusivo en el lugar de trabajo y pagados por el empleado.