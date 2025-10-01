Cuándo se estrena Rockstar Duki en Netflix, el documental sobre la vida personal del trapero

La película documental «Rockstar: DUKI desde el fin del mundo» llegará a Netflix en octubre y promete mostrar la vida íntima de uno de los artistas más importantes de la música urbana. Fue dirigido por Alejandro Hartmann, con una mirada profunda del recorrido artístico y personal de Mauro Lombardo, su nombre verdadero.

El director busca mostrar los inicios de Duki desde las batallas de freestyle en El Quinto Escalón hasta su formación como artista internacional del trap, con tan solo 29 años.

El documental «Rockstar: DUKI fue dirigido por Alejandro Hartmann. Foto: Netflix.

De qué trata «Rockstar: DUKI desde el fin del mundo»

El documental indaga en una faceta del artista con imágenes que nunca se vieron y material detrás de escena. Según la sinopsis y comunicado de prensa, explora la tensión entre Mauro y Duki, el chico que empezó rapeando en plazas y el músico que llena estadios.

«La gente vio con sus ojos que yo era un pibito como cualquier otro», comenta Duki en el tráiler. Rockstar: Duki desde el fin del mundo cuenta con los testimonios de otros colegas como Neo Pistea, Ysy A, Nicki Nicole y Bizarrap.

El documental Rockstar: DUKI tendrá imágenes inéditas en su paso por el estadio Bernabéu en Madrid. Foto: Netflix.

Cuándo se estrena «Rockstar: DUKI desde el fin del mundo»

El documental estará disponible en Netflix a partir del jueves 2 de octubre de 2025, de forma gratuita para todos los usuarios de la plataforma. Además tendrá imágenes inéditas en su paso por el estadio Monumental de Núñez y en el Santiago Bernabéu en Madrid.

El documental Rockstar: DUKI estará disponible en Netflix a partir del jueves 2 de octubre de 2025. Foto: Netflix.

Cuál es la ficha técnica de «Rockstar: DUKI desde el fin del mundo»

Dirección: Alejandro Hartmann.

Producción General: SSJ: Sandra Quiroga y Guillermo Lombardo. DALE PLAY: Federico Lauria y Tito Leconte. PEGSA: Agustín Pichot y Juan Makintach.

Producción ejecutiva: SSJ: Nahuel Lombardo. DALE PLAY: Mariano Kon, Julio Leiva, Maximiliano Díaz y Facundo Alama. PEGSA: Sergio Ferraro, Alejandro Greco y Alejandro Hartmann.

Coordinación de producción: Ignacio Cornu y Rodrigo Ramos.

Post Producción Sonido: Esteban Descalzo Thiery y Teodoro Gryner.

Post Producción Color: Sebastián Gutman.

Guion: Tatiana Mereñuk y Soledad Venier.

Dirección de Arte: Catalina Oliva Verbes.

Dirección de fotografía: Alejandra Martín (ADF).

Música: Yesan.

Entrevistas: Alejandro Hartmann.

Casa Productora: SSJ – DALE PLAY.

Duki continúa con su exitosa gira mundial, el Ameri World Tour. Foto: Netflix.

La gira internacional de Duki: El ‘Ameri World Tour’

Además del estreno del documental, Duki continúa con su exitosa gira mundial, el Ameri World Tour. Con más de 350.000 entradas vendidas en 2025, el artista realizó conciertos en Estados Unidos, Europa y América Latina.