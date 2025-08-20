¿Cuánto cuesta el iPhone 16 antes de que salga el iPhone 17? Precios y nuevas ofertas HOY del smartphone de Apple

Apple mantiene una estrategia de precios estables para el iPhone 16 durante agosto de 2025, mientras el mercado tecnológico se prepara para la llegada del iPhone 17.

Los dispositivos de la generación actual de iPhone continúan disponibles con diferentes opciones de precios, dependiendo de las especificaciones y capacidad de almacenamiento de cada modelo.

The iPhone 17e will reportedly feature a new design, Dynamic Island, A19 chip, and more, coming next year

Sin embargo, Apple ha implementado un agresivo programa de descuentos por intercambio que permite a los usuarios obtener reducciones significativas en sus compras, especialmente para aquellos que poseen dispositivos de generaciones anteriores.

Esta estrategia comercial busca mantener el momentum de ventas antes del lanzamiento del iPhone 17 programado para septiembre de este 2025, fecha tradicional de Apple para presentar sus nuevos productos.

Precios del iPhone 16 y el iPhone 16 Pro HOY: cuánto cuesta este mes de agosto 2025 antes del lanzamiento del iPhone 17

Los precios actuales del iPhone 16 parten desde los US$599 para el modelo base y llegan hasta los US$1,599 para las versiones Pro Max con mayor capacidad de almacenamiento.

Apple ha implementado un programa de descuentos por intercambio que permite obtener reducciones de US$58,33 a US$816 entregando un iPhone SE (2.ª generación) o versión posterior.

Sin embargo, se están comenzado a ver descuentos y ofertas en diversos mercados. En Reino Unido hay cadenas que están comenzado a rebajar hasta £100 (US$135) algunos modelos de iPhone 16 Pro y Pro Max.

Los iPhone 16 Pro y Pro Max.

Por ejemplo, siguiendo en Reino Unido, la cadena Currys vende el iPhone 16 Pro con 128 GB de almacenamiento por £899 (US$1220), lo que supone un descuento de £100 (US$135) sobre el precio habitual. Y en otras cadenas más pequeñas como Argos, el precio del iPhone 16 Pro Max de 256 GB que cuesta en Apple £1199 (US$1627),en la minorista está en £1099 (US$1491)

En México, el precio del iPhone 16 de 128GB es de 19,999 pesos (US$1063,53), mientras que el Pro tiene un costo de 25,999 pesos (US$1382,60) en su versión de 128GB. Los retailers locales como Elektra y Walmart ofrecen el iPhone 16 entre los 14,800 (US$787,05) y los (US$15,500 pesos).

Según filtraciones y notas de sitios especializados, la preventa del iPhone 17 comenzaría el 12 de septiembre y el lanzamiento oficial en tiendas sería el 19 del mismo mes. Estas fechas coinciden con el calendario habitual de lanzamientos de Apple, que tradicionalmente presenta sus nuevos dispositivos en septiembre.

Mientras se confirman estas fechas, el iPhone 16 mantiene precios estables y ofertas en Estados Unidos durante agosto de 2025, aprovechando el período previo al anuncio oficial.