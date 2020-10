Cuartel Central de Bomberos Voluntarios Con gran acompañamiento comenzó campaña ‘Octubre Rosa’

Impulsado por dos vecinos de Río Grande y con el acompañamiento de diversas instituciones y comercios, comenzó en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Río Grande la campaña ‘Octubre Rosa’ en el mes de la Lucha contra el Cáncer para colaborar con la vecina de esta ciudad Nancy Ferrero, quien está haciendo un tratamiento oncológico en Córdoba capital y que debido a la pandemia no había podido regresar a Tierra del Fuego. La misma concluye este domingo en el mismo lugar con el sorteo de una importante cantidad de premios.

Río Grande.- Los vecinos Javier ‘Topito’ Miranda y Héctor ‘Tito’ García están impulsando la campaña de Lucha contra el Cáncer en el mes ‘Octubre Rosa’ para ayudar a la vecina Nancy Ferrero en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de calle Perón y Mosconi.

En esta oportunidad la cruzada solidaria es para ayudar a Nancy Ferrero, residente de Tierra del Fuego, quien en el verano al irse junto a su esposo a Las Tapias provincia de Córdoba, por la pandemia no ha podido regresar a la Isla, sumado a esos en el mes de junio comenzó a sentirse mal de salud, por lo que debió ser internada en el hospital de Villa Dolores y luego ser intervenida quirúrgicamente.

El diagnóstico fue cáncer de colon y debe utilizar por unos seis meses o más las bolsas de colostomía, medicamentos y otros insumos, hasta que nuevamente pueda ser operada para su reconexión intestinal.

Es por esta situación y por encontrarse lejos de sus hijos, de su casa y de sus hermanas que necesita de la ayuda de la comunidad.

Justamente Nancy Ferrero aclaró a su familia que la prepaga que habían contratado no quiso cubrir los gastos de la enfermedad debiendo solventar los mismos en forma particular hasta poder contar con otra obra social y haciendo el tratamiento oncológico en Córdoba capital.

Al respecto, Javier ‘Topito’ Miranda comentó que “estamos organizando este evento con el amigo ‘Tito’ García, es el segundo que hacemos en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, a los cuales agradecemos por brindarnos este espacio, para poder ayudar a la gente que realmente hoy lo necesita”.

Agregó que “estamos en el Mes del Cáncer que es propicio para concientizar y también para llevar adelante actividades solidarias y en esta oportunidad estamos llevando esta campaña solidaria por Nancy Ferrero que está en la ciudad de Córdoba, donde había ido a pasar sus vacaciones como mucha gente y no pudo volver a la ciudad porque se sintió mal y lamentablemente le diagnosticaron cáncer de colon y por eso se quedó allá”.

En ese sentido, ‘Topito’ Miranda comentó que “por ese motivo nos contactó la hermana de Nancy, Mariana, para poder ayudar y acá estamos ayudando”, resumió.

El entrevistado agradeció “a los muchos comercios que nos ayudan, en este caso también agradecemos la colaboración del sonido que nos pone ‘Luchito’ Barría sin pedir nada, todo esto lo hacemos de corazón, como siempre y ojalá haya muchísimos vecinos solidarios que lleven campañas solidarias como estas para que la gente se contagie porque es lindo poder colaborar con los demás”.

‘Topito’ Miranda destacó que “tenemos unos cuarenta premios para sortear que lo vamos a estar haciendo este domingo; pueden venir a colaborar al Cuartel Central de Bomberos (Perón y Mosconi) y de paso se llevan un numerito para el sorteo ya que tenemos de todo para sortear, desde acolchados, ropa, alimentos y realmente son los comercios los que han donado todos estos premios como así también hay un carrito de comidas que dona todo lo recaudado para esta causa solidaria para Nancy Ferrero. El carrito va a comenzar a funcionar en la Plaza de los Animales a la hora 20 de este sábado hasta las cero horas”.

Finalmente, dijo: “contamos con la ayuda de quien pueda acercarse y donar lo que pueda todo suma, todo sirve; hoy ella nos necesita”.

“Río Grande siempre fue muy solidaria”

En tanto Mónica Becerra, de Mujeres Voluntarias de la Fundación del Hospital Garrahan, destacó que “venimos a colaborar porque es una causa noble y solidaria, Mariana, la hermana de Nancy Ferrero, justamente integra desde hace trece años nuestro voluntariado y no podemos no acompañar este evento, porque es importante para nosotros concientizar a la gente sobre el tema del cáncer y el trabajo que llevamos adelante tiene que ver mucho con esto”.

Añadió: “queremos agradecer al pueblo de Río Grande porque es muy solidario, siempre responde cuando le pedimos para los niños y en esta campaña nos unimos con ‘Tito’, con ‘Topito’ y vamos a darle para adelante”, animó.

Mónica Becerra desde hace muchos años acompaña a los derivados y sus familiares a Buenos Aires y es testigo de todo del drama humano que hay detrás de una enfermedad. “Son sensaciones encontradas las que tengo, porque, por un lado, desde que hace más de ocho años vengo acompañando a los derivados en la Delegación Municipal de Buenos Aires, vivimos muy de cerca el tratamiento del paciente; muchas veces se han quedado en el camino, han fallecido y estas pérdidas son muy difíciles de sobrellevar por sus seres queridos y también para nosotros que nos involucramos emocionalmente con ellos; también está la alegría por aquellos que han superado una enfermedad y han vuelto con sus seres queridos. De todas estas experiencias uno saca esa fortaleza para poder abrazar al vecino para poder estar juntos en los momentos más difíciles estando tan lejos de su casa”, concluyó.

Gran acompañamiento de instituciones

Además de los Bomberos Voluntarios y Mujeres Voluntarias de la Fundación del Hospital Garrahan, se han sumado distintas asociaciones y particulares. Están acompañando el evento las asociaciones moteras ‘Desterrados’ y ‘Hermanos del Viento’; la APITUR, el ‘Club del Chivo’ y el ‘Club de Autos Clásicos y Especiales’, entre otras.

Cabe destacar que Mujeres Voluntarias del Garrahan entregaron corazones a los niños y familias que transcurren por el evento; asimismo, los organizadores han preparado chocolatadas, tortas fritas, panes y otras degustaciones para los presentes, en tanto los vecinos aprovecharon para llevar tapitas plásticas para el Corazón Gigante emplazado en ese cuartel.