Cuatro menores entre 13 y 17 años robaron una camioneta a punta de pistola y terminaron chocando contra un patrullero

Efectivos policiales llevaron adelante una tensa persecución entre la Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda luego de cuatro menores de edad robaran una camioneta a plena luz del día.

Todo comenzó cuando los adolescentes -uno de 13, dos de 16 y uno de 17-, divisaron a un comerciante subiendo a una Toyota Corolla Cross. Tras esperar unos momentos en la esquina, los delincuentes desenfundaron, lo hicieron descender y se llevaron el vehículo.

Tras la salida en contramano y a toda velocidad, las cámaras del Centro de Monitoreo alertaron a los efectivos de la situación.

Los delincuentes pusieron rumbo hacia Avellaneda. En el camino cruzaron varios semáforos en rojo y pasaron a escasos centímetros de autos y peatones, no provocando un accidente de milagro.

Finalmente, gracias al Comando Motorizada Avellaneda, la comisaría primera y el Centro de Monitoreo, lograron encerrarlos. Los delincuentes chocaron contra un patrullero y fueron detenidos.