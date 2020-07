CUBINO: “CADA PROVINCIA SE ENCUENTRA ANALIZANDO POSIBLES ESCENARIOS DEL RETORNO PROGRESIVO DE LAS CLASES PRESENCIALES”

Así lo aseguró la Ministra de Educación de Tierra del Fuego, Analía Cubino, tras participar de una reunión del Consejo Federal de Educación. Además destacó que entre otras varias medidas se tendrá en cuenta una metodología bimodal por grupos de estudiantes y por días para sostener el distanciamiento social y condiciones sanitarias óptimas.

La Ministra del Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Analía Cubino, participó de la reunión del Consejo Federal de Educación junto al Ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta.

Al respecto, señaló que “ha sido de gran relevancia y un trabajo conjunto entre todas las provincias buscando generar un piso de lineamientos y recomendaciones para que cada distrito pueda hacer su propio plan jurisdiccional de regreso escalonado a la presencialidad”.

Y agregó: “fue un trabajo realizado por equipos con distintas ópticas y con un fuerte énfasis en todas las cuestiones humanas, materiales y sanitarias que se requieren para garantizar que este proceso se pueda dar en condiciones seguras”.

“Cada provincia se encuentra analizando posibles escenarios del retorno progresivo de las clases y organizando las capacitaciones al personal docente, no docente y a las familias”, subrayó la Ministra.

En este sentido, precisó que “en el momento en que se pueda retornar a las clases de forma presencial, probablemente entre agosto y septiembre, se priorizarán los alumnos que están en el último año de cada nivel y luego los demás. Deberemos tomar en cuenta además una metodología bimodal donde un grupo de estudiantes irá determinados días y otro grupo otros días para sostener medidas de distanciamiento físico y de higiene”.

“A la vez la organización escolar tendrá restricciones en su dinámica habitual y los espacios físicos estarán readecuados. Habrá uso obligatorio de tapaboca dentro y fuera del aula. No habrá recreos como los conocemos pero sí habrá tiempos de descanso. Habrá mucha organización con los docentes y con otros actores que están dentro de la escuela como el personal Pomys o los auxiliares”, destacó.

Cubino sostuvo además que “en estos días ya estamos manteniendo reuniones con las supervisiones y con los directivos. Lo vamos a ir haciendo particularmente con cada institución porque las condiciones de cada escuela son diferentes. Nadie va a poder volver al aula si no está capacitado con todas estas medidas. También al ingreso habrá alguien que tome la temperatura y un espacio para asistir y realizar los protocolos necesarios en caso de que se detecte fiebre”.

Finalmente, la funcionaria se refirió a al nivel inicial y a la modalidad especial recalcando que “seguimos trabajando en las adecuaciones y protocolos. Para estos niveles tenemos que procurar otras condiciones porque no podemos pretender por ejemplo que niños tan pequeños utilicen tapaboca, pero se están pensando y trabajando los protocolos especiales para estos casos”.